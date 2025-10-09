جامعه نیاز به امید حقیقی دارد و منبع آن قرآن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس، حجت‌الإسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در آیین افتتاحیه دهمین کنگره اعتکاف که با حضور جمعی از علما، مسئولان فرهنگی و خادمان اعتکاف از سراسر کشور در مشهد برگزار شد، در سخنانی با اشاره به نبرد دوازده‌ روزه و مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: پس از این نبرد، رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت چهلمین روز شهادت جمعی از هم‌میهنان در تجاوز دشمن صهیونی، هفت تکلیف راهبردی مهم صادر و ابلاغ کردند که هر یک از آن‌ها در عرصه‌های گوناگون علمی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی لازم به پیگیری است.

وی ادامه داد: از این میان، چهار محور به‌طور مستقیم با مسئولیت‌های فرهنگی، تبلیغی و معنوی خصوصا جامعه روحانیت و فعالان اعتکاف ارتباط دارد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: یکی از این محورها، ضرورت هدایت معنوی و نورانی‌سازی دل‌ها است که در این مقطع زمانی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، چرا که کشور و امت اسلامی در فاصله میان دو نبرد قرار دارند؛ نبردی که از منظر نظامی به ظاهر به آتش‌بس رسیده اما در واقع جنگ ترکیبی دشمن با ابعاد رسانه‌ای، اقتصادی، روانی و شناختی همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام قمی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در توصیه‌های خود بر «صبر، سکینه، ثبات و هدایت الهی» تأکید کرده‌اند، گفت: روحانیت و فعالان فرهنگی باید این پیام را به جامعه منتقل کنند که آرامش، امید و ایمان در پرتو اتصال به خداوند و بهره‌مندی از قرآن کریم حاصل می‌شود.

وی در همین زمینه افزود: رهبر معظم انقلاب اعتکاف را فرصتی برای توجه به خدا و آشتی با کلام الهی معرفی کرده‌اند؛ فرصتی که می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری حیات طیبه و زندگی نورانی باشد. او تأکید کرد که فهم و عمل به قرآن و نهادینه کردن زندگی قرآنی از مهم‌ترین مسیرهای تحقق معنویت اجتماعی و از ارکان تربیت نسل جوان مؤمن است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه اعتکاف می‌تواند در راستای تحقق توصیه‌های معنوی رهبر انقلاب نقشی تعیین‌کننده ایفا کند، گفت: استمرار ارتباط معنوی معتکفان پس از پایان اعتکاف از طریق انس با قرآن و حضور در محافل قرآنی از الزامات دوره جدید است. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از معتکفان به‌ویژه جوانان و نوجوانان می‌توانند با بهره‌گیری از این فرصت، خود را برای ماه‌های شعبان و رمضان ـ که موسم نزول برکات الهی و بهار قرآن است ـ آماده کنند.

حجت الاسلام قمی سپس با اشاره به یکی از برنامه‌های موفق فرهنگی جاری در کشور با عنوان «زندگی با آیه‌ها» گفت: این طرح که پس از تأیید و تحسین رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یک تکلیف فرهنگی دنبال می‌شود، به‌دنبال آن است که هر فرد معتکف دست‌کم با یک یا چند آیه قرآن انس بگیرد و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود جاری سازد.

وی افزود: اگر هر معتکف در این سه روز اعتکاف حتی با یک آیه الهی ارتباط عمیق برقرار کند و پیام آن را در زندگی خود و اطرافیانش به کار گیرد، برکات فراوانی نصیب جامعه خواهد شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور از اجرای موفق این طرح در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد: تاکنون بیش از یک میلیون «سفیر آیه‌ها» از میان اقشار مختلف مردم ـ اعم از دانشجو، معلم، استاد، کاسب و کارمند ـ تربیت شده‌اند که هر یک خود را سفیر یک آیه می‌دانند و در محیط‌های خانوادگی، اجتماعی و کاری به ترویج پیام قرآن می‌پردازند.

حجت الاسلام قمی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر امیدآفرینی واقعی در جامعه تصریح کرد: امید اگر قرار است حقیقی و پایدار باشد، باید ریشه در ایمان و وعده‌های الهی داشته باشد. قرآن کریم سرچشمه امیدی است که حتی در سخت‌ترین شرایط، انسان را به نصرت و عنایت خداوند متصل می‌کند. از این رو، تقویت ارتباط مردم با قرآن از طریق برنامه‌هایی همچون اعتکاف می‌تواند نقش مؤثری در خنثی‌سازی جنگ شناختی و روانی دشمن داشته باشد.

وی ضمن تقدیر از فعالیت‌های ستاد ملی اعتکاف و خادمان این حرکت معنوی، تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی خود را خادم و پشتیبان تمامی برنامه‌های مردمی اعتکاف می‌داند و با همکاری نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها، مسئولان استانی و فعالان فرهنگی، برای ارتقای کیفیت و توسعه کمی این آیین نورانی تلاش خواهد کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: ما افتخار می‌کنیم که در کنار شما خادمان اعتکاف باشیم و آنچه از دست‌مان برمی‌آید، چه در زمینه پشتیبانی فرهنگی، چه فنی و زیرساختی ـ از جمله در حوزه فناوری اطلاعات برای حفظ ارتباط معتکفان در فضای مجازی ـ انجام دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با اشاره به ضرورت حفظ مردمی بودن اعتکاف گفت: اعتکاف متعلق به مردم است و باید به دست مردم و برای مردم باقی بماند. سازمان تبلیغات اسلامی با تمام توان از این مردمی‌بودن صیانت می‌کند و هدایت و جهت‌دهی آن را با همکاری علما و نمایندگان رهبر معظم انقلاب در استان‌ها پیگیری خواهد کرد.

وی ضمن دعا برای توفیق خادمان و معتکفان، از همه مدیران و اعضای ستادهای استانی خواست تا با اهتمام و خلوص نیت، زمینه بهره‌مندی معنوی هرچه بیشتر مردم، به‌ویژه نسل جوان از فضای نورانی اعتکاف را فراهم سازند.

در ادامه مراسم، از شعار سال اعتکاف ۱۴۰۴ با عنوان «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» رونمایی شد.

