ستاد مرکزی اعتکاف؛ شعار سال «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد مرکزی اعتکاف اعلام کرد: اعتکاف در بستر انقلاب اسلامی به یکی از جلوههای باشکوه دینداری عمومی و عبادت فراگیر ملت ایران تبدیل شده است؛ سنتی که از جمعهای کوچک پیش از انقلاب آغاز و امروز به حرکتی عظیم با حضور میلیونی اقشار مختلف، بهویژه جوانان و نوجوانان، در سراسر کشور رسیده است.
در این اطلاعیه با اشاره به تأکید ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تثبیت حالات معنوی معتکفین، آمده است: مسئولیت برنامهریزان و دستاندرکاران اعتکاف سنگینتر از گذشته شده و نیازمند انسجام و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی است.
شعار سال اعتکاف
ستاد مرکزی اعتکاف شعار سال را «اعتکاف؛ معنویت، اتحاد و استقامت» اعلام کرد و اعتکاف را مدرسهای برای تربیت انسان انقلابی، ایجاد اتحاد اجتماعی و استقامت جامعه اسلامی در برابر جنگ ترکیبی دشمنان دانست.
این ستاد از امامان و مدیران مساجد، مسئولان فرهنگی مردمی و دستگاههای همافزای اعتکاف دعوت کرد تا با هماهنگی شوراهای راهبری استانها، برنامههای منسجم و ارتقای شاخصهای اجرایی و محتوایی را برای برگزاری هرچه باشکوهتر اعتکاف رجبیه امسال (۱۳ تا ۱۵ رجب) طراحی کنند.
تشکیل ستادهای شهرستانی
در پایان اطلاعیه تأکید شده است که شوراهای راهبری اعتکاف استانها باید نسبت به راهاندازی و تشکیل ستادهای شهرستانی اقدام عاجل داشته باشند.
........
پایان پیام/
نظر شما