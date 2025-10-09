واکسیناسیون سراسری سرخک در افغانستان با واکسن ۸.۹ میلیون کودک به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جهانی بهداشت با انتشار اعلامه‌ای گفته است که مرحله اول واکسیناسیون سراسری سرخک در افغانستان با موفقیت به پایان رسید.

این سازمان امروز(پنجشنبه ۱۷ مهر) اعلام کرد که در این کارزار سراسری ۸.۹ میلیون کودک ۶ ماهه تا ۱۰ ساله در ۱۷ استان افغانستان واکسن سرخک دریافت کردند.

ادوین سنیزا سالوادور، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان با تأکید بر این‌که سرخک یک بیماری کشنده اما قابل پیش‌گیری است، گفته است که در کشوری مانند افغانستان که تعداد زیادی از کودکان در معرض آسیب‌اند، واکسیناسیون راه نجات است.

وی افزوده است که تکمیل موفقیت‌آمیز این مرحله، گامی حیاتی برای محافظت از میلیون‌ها کودک در برابر بیماری، معلولیت و مرگ به شمار می‌رود و از کارکنان و داوطلبانی که در شرایط دشوار این طرح را اجرا کردند، قدردانی کرده است.

از سوی دیگر تاج‌الدین اویواله، نمایند یونیسف در این کشور، با اشاره به اینکه سرخک نه تنها یک بیماری کشنده است، بلکه هشداری برای فهمیدن نقص در پوشش واکسیناسیون و عدالت درمانی نیز هست، تأکید کرده است: هیچ کودکی نباید بر اثر بیماری‌ای که ما می‌دانیم چگونه از آن پیش‌گیری کنیم، جان دهد.

یونیسف در گزارش دو ماه قبل خود از افغانستان هشدار داده بود که بیماری سرخک در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۸ هزار مورد ابتلا داشته و دست‌کم ۳۵۷ کودک را در این کشور از پا در آورده است.

...............

پایان پیام/