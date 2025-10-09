به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان بلغارستان در جلسه‌ای به بررسی اصلاحات در نظام آموزشی پرداخت که شامل اضافه شدن درس جدید «فضیلت‌ها و ادیان» به برنامه درسی مدارس است. این درس به صورت اختیاری ارائه می‌شود و شامل گزینه‌هایی مانند «دین – اسلام»، «دین – ارتدوکس» یا «فضیلت‌ها و اخلاق» خواهد بود و در آن نمره‌دهی توسط معلمان انجام نمی‌شود.

بنا به گزارش خبرگزاری محلی بلغارستان، هدف از این اقدام، ارتقای سواد دینی و اخلاقی دانش‌آموزان و ایجاد فرصت برای آشنایی با آموزه‌های مختلف ادیان و ارزش‌های اخلاقی اعلام شده است. این اصلاحات بخشی از برنامه گسترده دولت برای بهبود کیفیت آموزش و حمایت از دانش‌آموزان با نیازهای مختلف زبانی و آموزشی است.

