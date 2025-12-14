به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت استان مانیتوبا (Manitoba) در کشور کانادا از آغاز اجرای «برنامه اقدام مقابله با اسلام‌هراسی» برای دانش‌آموزان مقطع کودکستان تا پایه دوازدهم خبر داد. این طرح از سوی تریسی اشمیت (Tracy Schmidt)، وزیر آموزش و پرورش مدارس مانیتوبا، به‌طور رسمی اعلام شد.

اشمیت در توضیح این برنامه گفت هر کودک، صرف‌نظر از دین، پیشینه یا هویت خود، باید در مدارس احساس امنیت و تعلق داشته باشد. به گفته وی، این برنامه با هدف توانمندسازی معلمان و فراهم‌کردن منابع آموزشی لازم، برای ایجاد محیطی امن‌تر و فراگیرتر در مدارس طراحی شده است.

بر اساس اعلام دولت مانیتوبا، این برنامه تعهد دولت محلی را برای پیشگیری و مقابله با اسلام‌هراسی در نظام آموزشی کودکستان تا پایان دبیرستان نشان می‌دهد و بر ارتقای عدالت آموزشی و تقویت حس تعلق دانش‌آموزان تمرکز دارد. این طرح توسط «کارگروه مقابله با اسلام‌هراسی» تدوین شده که در اکتبر ۲۰۲۴ تشکیل شده و متشکل از رهبران اجتماعی، معلمان و کارکنان وزارت آموزش است.

این برنامه چهار محور اصلی دارد: به‌رسمیت شناختن و گرامی‌داشت تاریخ مسلمانان در برنامه‌های درسی، آموزش و توانمندسازی معلمان برای مقابله با اسلام‌هراسی، حمایت از سلامت روان و ایجاد محیط‌های امن برای دانش‌آموزان و کارکنان مسلمان، و توسعه همکاری میان مدارس و جوامع مسلمان. سدف احمد (Sadaf Ahmed)، مسئول امور دولتی و سیاست‌گذاری شورای ملی مسلمانان کانادا، این اقدام را گامی مهم در جهت تقویت درک متقابل و مقابله مستقیم با اسلام‌هراسی در مدارس دانست.

