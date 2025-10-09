تقدیر ویژه حماس از ایران و لبنان و یمن و عراق: آنها خون و نبرد را با ما شریک شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «خلیل الحیة» رئیس دفتر جنبش حماس در نوار غزه در سخنانی به مناسبت دومین سالگرد نبرد ۷ اکتبر اعلام کرد: جهان در برابر فداکاریها، پایداری و صبر مردم غزه شگفتزده ایستاده است.
الحیة تأکید کرد: مردم غزه جنگی را تجربه کردند که جهان همانندی برای آن ندیده است؛ آنان در برابر طغیان دشمن، خشونت ارتش اشغالگر و جنایاتش ایستادگی کردند و همچون کوه در برابر قتل، آوارگی، گرسنگی، از دست دادن عزیزان و ویرانی خانههایشان پایدار ماندند.
وی در ادامه، ضمن گرامیداشت یاد فرماندهان شهید این نبرد از جمله اسماعیل هنیه، صالح العاروری، یحیی السنوار و محمد الضیف، افزود: «در سالروز نبرد بزرگ ۷ اکتبر، از قهرمانان مقاومت که از نقطه صفر جنگیدند و در برابر تانکهای اشغالگران همچون صخرهای استوار ایستادند، تجلیل میکنیم.»
الحیة اظهار داشت: قهرمانان مقاومت همه طرحهای دشمن برای آوارگی، گرسنگی و ایجاد آشوب را ناکام گذاشتند. وی گفت: «به رزمندگان مقاومت میگوییم همانگونه که مردانه در میدان جنگ ایستادید، ما نیز مردانه پشت میز مذاکرات ایستادیم.»
او افزود: «دشمن با وقتکشی و ارتکاب پیاپی جنایات، بارها تلاشهای میانجیگران را ناکام گذاشت؛ با وجود این، ما با مسئولیتپذیری بالا به گفتوگو ادامه دادیم و هر تلاشی برای توقف تجاوز انجام دادیم.»
خلیل الحیة اعلام کرد: «ما با طرح رئیسجمهور آمریکا با مسئولیت برخورد کردیم و پاسخی ارائه دادیم که منافع مردممان را حفظ کرده و از خون آنان صیانت میکند.»
وی سپس خبر داد: «به توافقی برای پایان جنگ و تجاوز علیه مردممان دست یافتهایم و اجرای آتشبس دائمی آغاز میشود.»
به گفته او، مفاد توافق شامل ورود کمکهای بشردوستانه، بازگشایی گذرگاه رفح و تبادل اسراست. طبق این توافق، ۲۵۰ نفر از اسرای محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ زندانی از نوار غزه آزاد خواهند شد.
الحیة افزود: «از میانجیگران و دولت آمریکا تضمینهایی دریافت کردهایم که بر پایان کامل جنگ تأکید دارند.»
وی تصریح کرد: «با تمامی نیروهای ملی و اسلامی برای تکمیل سایر مراحل همکاری خواهیم کرد» و از نقش میانجیگران در مصر، قطر و ترکیه قدردانی نمود.
الحیة همچنین با قدردانی از کشورها و نیروهایی که در کنار مردم غزه ایستادند، گفت: «تقدیر ویژه ما از برادرانمان در یمن، لبنان، عراق و ایران است که خون و نبرد را با ما شریک شدند، و نیز از همه آزادگان جهان که با ما همبستگی کردند.»
او افزود: «بهویژه از کاروانهای زمینی و دریایی پشتیبانی و آزادی و همه کسانی که با سخن حق در کنار ما ایستادند، سپاسگزاریم.»
رئیس دفتر حماس در پایان گفت: «دو سال است که غزه تنها، اما الهامبخش آزادگان جهان است؛ زخمی اما استوار، مدافع قدس و مسجدالاقصی، و مصمم که خاکش بر دشمنان حرام است. مردان غزه هرگز نمیشکنند و از بیوفایی دیگران آسیب نمیبینند.»
