اولین اظهارنظر گرتا تونبرگ پس از آزادی از بازداشت اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گرتا تونبرگ، فعال محیطزیستی سوئدی و حامی حقوق مردم فلسطین که همراه با ناوگان جهانی صمود راهی غزه شده بود، پس از بازگرداندهشدن از سرزمینهای اشغالی و تجربه بازداشت و شکنجه توسط نیروهای اسرائیلی، طی سخنانی در فرودگاه آتن اعلام کرد نظام بینالملل به فلسطین خیانت کرده است.
تونبرگ گفت: در زندانهای اسرائیل بدترین رفتارهای جسمی و روانی را تجربه کردیم. آنچه ما انجام دادیم، کمترین کاری بود که برای مردم غزه میتوان انجام داد. رهبران جهان تا زمانی که جنگ غزه را متوقف نکنند، نماینده واقعی ملتهایشان نیستند.
او با اشاره به وضعیت انسانی در غزه افزود: میلیونها نفر به صورت عمدی در معرض گرسنگی قرار گرفتهاند و تحت محاصره ظالمانه زندگی میکنند. ما تنها خواهان ورود کمکها نیستیم؛ بلکه پایان کامل محاصره، اشغال و ستم را مطالبه میکنیم. ما خود را قهرمان نمیدانیم؛ بلکه به ندای مردم غزه پاسخ دادیم تا محاصره را بشکنیم و کمکها را برسانیم.
این فعال سوئدی، اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در جلوگیری از رسیدن «ناوگان صمود» به غزه را مثال آشکار دیگری از نقض قوانین بینالمللی و تداوم سیاست گرسنگیدادن به مردم محاصرهشده دانست.
