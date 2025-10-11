به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از دو سال از آغاز عملیات «طوفان الاقصی»، آتش‌بس مرحله اول میان حماس و اسرائیل با میانجی‌گری قطر و مصر حاصل شد.

بعد از آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس، اکنون مقامات و رسانه‌های اسرائیلی زبان به انتقاد از سیاست‌های نخست‌وزیر و کابینه جنگی این رژیم باز کرده‌اند و از پایان تلخ دو سال نبرد بی‌نتیجه در غزه و بقا و پیروزی حماس سخن می‌گویند.

در همین زمینه روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: جنگ غزه به پایان خود نزدیک می‌شود، اما این به معنای پیروزی واقعی برای اسرائیل نیست. حماس از این درگیری جان سالم به در برد، زندانیان فلسطینی را آزاد کرد و این موضوع یعنی فلسطین را به مرکز توجه جهانی بازگرداند، در حالی که تل‌آویو به پیروزی واقعی در نوار غزه دست نیافته است.

یونی بن مناحِم، پژوهشگر مرکز JCFA نیز در شبکه ۱۴ این رژیم اظهار کرد: هیچ شانسی وجود ندارد که حماس سلاح خود را زمین بگذارد. اسرائیل بدون ترامپ اجازه انجام کوچک‌ترین کاری را ندارد.

یک نماینده کنست نیز با اعتراف به منزوی‌شدن اسرائیل در دنیا خطاب به نخست‌وزیر این رژیم گفت: آقای نتانیاهو شما ثابت کردید ما در دنیا منزوی هستیم. سخنرانی تو در سازمان ملل در یک سالن خالی انجام شد و حاضران بلند شدند و رفتند و فقط هیئت اسرائیلی و آمریکایی ما را تشویق کردند.

مئیر جاودانفر، کارشناس اسرائیلی و البته فارسی‌زبان این رژیم نیز اعتراف کرد که: حماس نابود نخواهد شد؛ اسرائیل با دادن امتیازات قابل توجه و دردناک مجبور شد با آتش‌بس موافقت کند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد: حماس طی دو سال بسیار سخت، از جمله جنگ اخیر، شجاعت نشان داد و شکست نخورد. هدف اصلی اسرائیل از جنگ، یعنی «شکست دادن حماس»، محقق نشده است.

........................

پایان پیام