به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استانداری قدس روز پنجشنبه نسبت به ادامه حفاریهای رژیم صهیونیستی در اطراف مسجدالاقصی و بخشهای قدیمی شهر هشدار داد و اعلام کرد که این اقدامات ممکن است منجر به ریزش بخشهایی از این مکان مقدس شود.
در بیانیهای رسمی، استانداری قدس تأکید کرد: «تونلهایی که در زیر مسجدالاقصی حفر میشوند، تهدیدی جدی برای ثبات سازه و احتمال ریزش بخشهایی از آن هستند.»
در هفتههای اخیر، تجاوزات شهرکنشینان افراطی به مسجدالاقصی شدت یافته و شامل برگزاری مراسمهایی چون جشنهای عروسی، تورهای شبانه و کنسرتهایی با لباسهای کاهنان معبد شده است؛ اقداماتی که نقض آشکار وضعیت تاریخی و حقوقی موجود و تخلفی جدی از قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل محسوب میشود و خطر شعلهور شدن یک درگیری مذهبی گسترده را در منطقه به همراه دارد.
در تحولی دیگر، استانداری قدس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی امروز اخطاریههایی برای تخریب تأسیسات صنعتی بزرگ در ورودی شهرک عناتا در شمال شرق قدس صادر کرده است.
معروف الرفاعی، مشاور استانداری قدس، گفت: «نیروهای اشغالگر به ورودی شهرک یورش برده و اخطاریههایی برای تخریب سولهها و کارخانههای آهن و مبلمان توزیع کردند. این اقدامات بخشی از طرح قدیمی ـ جدید برای احداث خیابان، میدان و پل ارتباطی میان تقاطع عناتا و ایست بازرسی حزما در چارچوب پروژه قدس بزرگ و طرح استعماری "ای ۱" است.»
الرفاعی افزود: «رژیم اشغالگر تمایلی به وجود هیچگونه تأسیسات فلسطینی در مسیر این پروژه ندارد و تخریبها در منطقه با بهانههایی مثل نبود مجوز یا نزدیکی به دیوار حائل تکرار شدهاند.»
او هشدار داد که آنچه در ورودی عناتا و خیابان الزعیم در حال وقوع است، مقدمهای برای احداث خیابانی نژادپرستانه در آینده نزدیک است؛ خیابانی که هدف آن جلوگیری از استفاده فلسطینیان از مسیر ابو جورج به سمت جاده قدس ـ اریحا است.
