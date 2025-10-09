به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه المیادین نوشت: «مهاجرانی افزود: ایران از هر اقدامی که به خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های انسانی و آزادی اسرای فلسطینی منجر شود، پشتیبانی خواهد کرد. او تاکید کرد که این حمایت صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه مبتنی بر “ایمان به حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود” است. سخنگوی دولت همچنین مشروعیت مقاومت ملت فلسطین را یادآور شد و گفت: مقاومت ملت فلسطین مشروع است و بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر بازپس‌گیری حقوق فلسطینیان محسوب می‌شود».

مهاجرانی خاطرنشان کرد که توقف عملیات نظامی «پایان کار» نیست و مسئولیت محاکمه عاملان جنایات جنگی بر دوش دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی است. او گفت: «متوقف کردن جنایات در غزه پایان کار نیست و بر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی واجب است که عاملان این جنایات را به پای میز محاکمه بیاورند.» این موضع در حالی اعلام می‌شود که موج بین‌المللی فشارها و درخواست‌ها برای تحقیق درباره خشونت‌ها و تضمین ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه ادامه دارد.

