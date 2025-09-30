به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ده‌ها معترض با تجمع در واشنگتن پایتخت ایالات متحده، خواستار بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی در نوار غزه طی دو سال گذشته شدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع، پلاکاردهایی در محکومیت جنایات مستمر در غزه در دست داشتند و شعارهایی در حمایت از عدالت بین‌المللی و توقف کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل سر دادند.

آنان تأکید کردند که نتانیاهو باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود و به نقش او در شهادت بیش از ۱۸ هزار کودک فلسطینی در جریان جنگ غزه اشاره کردند.

معترضان از دولت آمریکا خواستند تا از حمایت بی‌قید و شرط از رهبران رژیم صهیونیستی دست بردارد و خواستار موضع‌گیری قاطع جامعه جهانی مطابق با قوانین بین‌المللی و اصول حقوق بشر شدند.

شایان ذکر است که در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل، را صادر کرد.

این حکم بر اساس اتهامات مربوط به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در جریان حملات مداوم به غزه صادر شده است.

