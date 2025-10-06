به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای درباره طرح برقراری آتش‌بس در غزه اعلام کرد که تصمیم‌گیری در این خصوص در اختیار مردم و مقاومت فلسطین است و هر تصمیمی که به توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج نیروهای اسرائیل از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، رساندن کمک‌های انسانی و بازسازی غزه مربوط باشد، از سوی ایران حمایت می‌شود.

وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به بدعهدی و کارشکنی اسرائیل در عمل به وعده‌هایش، تأکید کرده است: توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه به معنای رفع مسئولیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در پیگرد حقوقی و قضائی جنایات اسرائیل و محاکمه عاملان و آمران جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت نیست.

در بیانیه آمده است: ایران امیدوار است زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه فراهم شود و آمادگی خود را برای مشارکت در این امر اعلام کرده است.

اسرائیل از تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حملات خود را به غزه ادامه داده و در این مدت شمار قابل توجهی فلسطینیان کشته شده‌اند.

از زمان لغو یک‌جانبه توافق آتش‌بس توسط اسرائیل در ۱۸ مارس نیز تعداد کشته‌شدگان به ۱۳ هزار و ۴۸۶ نفر و تعداد زخمی‌ها به ۵۷ هزار و ۳۸۹ نفر رسیده است.

بدین ترتیب، مجموع قربانیان از آغاز حملات اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در غزه به ۶۷ هزار و ۷۴ نفر کشته و ۱۶۹ هزار و ۴۳۰ نفر زخمی گزارش شده است.

