به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قتل و کشتار علمای شیعه در سوریه و درخواست اقدام فوری نهادهای بینالمللی بیانیه ای صادر کرد که متن آن به این است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با کمال تأسف و تألم، بار دیگر دستهای آلوده تروریسم تکفیری و جریانهای افراطی وابسته به نظام سلطه و صهیونیسم جهانی، با ارتکاب جنایت فجیع دیگری، جمعی از علمای بزرگوار و فرهیخته شیعه را در کشور سوریه به شهادت رساندند؛ فاجعهای دردناک که نه تنها نقض آشکار همه اصول انسانی، حقوق بشری و دینی است، بلکه نشانهای روشن از استمرار پروژه خطرناک مذهبیسازی خشونت و تفرقه در منطقه میباشد.
ما ضمن محکومیت شدید این جنایت وحشیانه، اعلام میداریم که سکوت مجامع بینالمللی و سازمانهای مدعی حقوق بشر در برابر این فجایع مکرر، زمینهساز گسترش خشونت، نفرتپراکنی فرقهای، و تهدیدی برای امنیت بینالمللی است.
اینجانب از تمامی نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه علمای مسلمان درخواست مینمایم:
۱. این جنایات را فوراً محکوم کرده و عاملان مستقیم و حامیان منطقهای و بینالمللی آن را مورد بازخواست قرار دهند؛
۲. با تشکیل هیأت حقیقتیاب مستقل، نسبت به شناسایی و مستندسازی این جنایات علیه علمای دین و اقلیتهای مذهبی در سوریه اقدام فوری کنند؛
۳. با بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق بینالملل، از جمله حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، و اصول عدالت کیفری بینالمللی، نسبت به محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایات اقدام کنند.
علمای دین، حاملان علم، حکمت و صلحاند و تعرض به آنان، تعرض به ریشههای تمدن انسانی و میراث مشترک بشر است.
در پایان، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای معظم شهدای مظلوم، ملت و دولت سوریه، و همه دوستداران حقیقت و عدالت، تأکید مینمایم که حوزههای علمیه جهان اسلام، در کنار ملتهای مقاوم منطقه، در مسیر دفاع از حق، وحدت امت اسلامی، و مقابله با تروریسم سازمانیافته، ثابتقدم خواهند ماند.
وَ سَیعلَمُ الَّذینَ ظَلَموا أیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ
شعراء،۲
