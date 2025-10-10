درخشش شبکه برهان بسیج طلاب قم در همایش تجلیل از مبلغان فضای مجازی فعال در دفاع مقدس ۱۲روزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش تجلیل از مبلغان فعال فضای مجازی در دفاع مقدس ۱۲ روزه، با حضور شخصیت‌های برجسته حوزوی، مسئولان ملی و فعالان فرهنگی در شهر قم برگزار شد. در این مراسم که با حضور دکتر سید محمدامین محمد آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، و آیت‌الله محمد غروی، عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه، همراه بود، بر اهمیت جایگاه رسانه در امیدآفرینی و نقش‌آفرینی طلاب در بزنگاه‌های حساس ملی و اجتماعی تأکید شد.

در این برنامه، مسئولان ضمن قدردانی از نقش مؤثر مبلغان در عرصه فضای مجازی، بر ضرورت استمرار فعالیت‌های هدفمند در مقابله با جنگ روایت‌ها و تقویت گفتمان مقاومت تأکید کردند.

برای نخستین بار، مرکز ملی فضای مجازی در قالب چنین همایشی، به تجلیل از کنشگران فضای مجازی پرداخت. در این بخش، طلاب بسیجی مجید عزیزی، علی مظفری، محمدمهدی نائیج، فاطمه منتظمی، معصومه رمضانی و آمنه رضایی به‌عنوان نمایندگان شبکه سایبری «برهان» بسیج طلاب قم مورد تقدیر قرار گرفتند.

شایان ذکر است شبکه «برهان» وابسته به سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور، در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه، با تولید و انتشار بیش از ۴ هزار محتوای چندرسانه‌ای اثرگذار در فضای مجازی داخلی و بین‌المللی، نقش مهمی در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن و تبیین واقعیت‌های میدان ایفا کرد.

این همایش، جلوه‌ای از هم‌افزایی نهادهای علمی و رسانه‌ای برای پاسداشت مجاهدت‌های تبلیغی طلاب در عرصه جهاد تبیین و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به‌شمار می‌رود.

