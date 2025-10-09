جنگ سایبری همچنان ادامه دارد/ مبلغان حوزوی در مدیریت افکار عمومی نقش مؤثری دارند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش تجلیل از مبلغان فعال در فضای مجازی در عرصه تبیین و اطلاع‌رسانی دفاع مقدس ۱۲ روزه، صبح امروز در سالن همایش‌های بین‌المللی غدیر قم برگزار شد. در این مراسم، دکتر آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به استمرار جنگ سایبری و اهمیت نقش فعالان حوزوی در این میدان، بر ضرورت حکمرانی بومی بر سکوهای مجازی تأکید کرد.

دکتر آقامیری در سخنان خود با بیان اینکه حوزه سایبری یکی از میدان‌های اصلی نبرد امروز است، اظهار داشت: حمله سایبری یکی از بخش‌های این جنگ است که از ۲۰ خرداد آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در کنار آن، جنگ روانی و مدیریت افکار عمومی نیز بخش مهمی از نبرد سایبری به شمار می‌رود و فعالان فضای مجازی در این عرصه نقش‌آفرینی قابل‌توجهی داشته‌اند.

وی با اشاره به انسجام مردمی در دوران جنگ ۱۲ روزه افزود: در همان ایام، وحدت و همدلی ملت ایران به‌خوبی در شبکه‌های اجتماعی مشهود بود؛ اما در مقابل، در سکوهای خارجی مانند ایکس و اینستاگرام، فضایی متفاوت از واقعیت جامعه به تصویر کشیده می‌شد، چراکه دشمن تلاش داشت با انتشار اخبار منفی، فضای ناامیدی را در افکار عمومی گسترش دهد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: سکوهای خارجی اگر در چارچوب حکمرانی ملی و مردمی فعالیت نکنند، عملاً به جنگ‌افزار دشمن تبدیل می‌شوند. ما باید با ایجاد زیرساخت‌های بومی، مدیریت این فضا را در دست بگیریم.

آقامیری با اشاره به نتایج یک نظرسنجی در زمینه رفتار کاربران ایرانی در فضای مجازی گفت: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، ۹۳ درصد مردم هیچ‌گونه محصول یا خدمتی در فضای مجازی ارائه نمی‌کنند. در حالی که بخش قابل‌توجهی از کاربران، در بسترهای داخلیِ شفاف و قابل‌پیگیری، به تولید محتوا، تبلیغات و فروش محصولات دیجیتال اشتغال دارند.

وی ادامه داد: اولویت اصلی مردم در استفاده از فضای مجازی، ارتباط با خانواده و دوستان است و پس از آن، مباحث مربوط به سلامت در رتبه بعدی قرار دارد. در چنین شرایطی، مدیریت هوشمند افکار عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

آقامیری در پایان با تأکید بر جایگاه مهم مبلغان حوزوی در این عرصه خاطرنشان کرد: فعالیت مبلغان در فضای مجازی بسیار اثرگذار است. آنان می‌توانند با صداقت، دانش دینی و شناخت فضای رسانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی فکری و تقویت روحیه ملی ایفا کنند.

..............

پایان پیام/

