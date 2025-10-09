تولید بیش از ۴۷۰۰ محتوای تبلیغی توسط مبلغان حوزوی در جنگ ۱۲ روزه  

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش تجلیل از مبلغان فعال در فضای مجازی در عرصه تبیین و اطلاعرسانی دفاع مقدس ۱۲ روزه، صبح امروز در سالن همایشهای بینالمللی غدیر قم برگزار شد. در این مراسم حجتالاسلام قربانی از معاونت تبلیغات حوزه علمیه، گزارشی از فعالیتها و سیاستگذاریهای تبلیغی طلاب در جریان جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد.
حجتالاسلام قربانی در سخنانی ضمن تبیین عملکرد حوزه در عرصه جهاد تبیین و تبلیغ مجازی گفت: در دو حوزه ورود جدی داشتیم؛ نخست در بخش برنامهریزی و سیاستگذاری، و دوم در زمینه فعالیتها و اقدامات میدانی در فضای مجازی.
وی افزود: در بخش سیاستگذاری، قرارگاه بلاغ در حوزه علمیه شکل گرفت که یکی از کمیتههای فعال آن، کمیته تبلیغ نوین بود که بهصورت روزانه تشکیل جلسه میداد. در این جلسات، رصد و پایش دقیق اتفاقات مرتبط با جنگ ۱۲ روزه انجام میشد تا مشخص شود مبلغان چه اقداماتی را رقم زدهاند.
قربانی با اشاره به فعالیتهای محتوایی مبلغان گفت: در حوزه تولید محتوا، بیش از ۴۷۶۳ محتوا تولید شد که بخشی از آن بهصورت مستقل منتشر و بخش دیگری نیز تبدیل به محصولات رسانهای شد. مجموع این تولیدات بیش از ۲۵۵ میلیون بازدید بههمراه داشت که نشاندهنده تأثیرگذاری فعالیت طلاب در فضای مجازی است.
وی در ادامه تأکید کرد: یکی از چالشهای موجود برای مبلغان حوزوی، تفاوت ساختار و مأموریت حوزه با سایر دستگاههاست؛ با این حال، ضروری است که بخشهای تخصصی حوزه در شوراهای بالادستی کشور حضور فعال داشته باشند. همچنین، فراهم کردن زیرساختهای اختصاصی و مجزا برای مبلغان فضای مجازی یک ضرورت است.
در پایان این مراسم، با حضور آیتالله غروی عضو شورای عالی حوزههای علمیه و دکتر آقامیری رئیس مرکز عالی فضای مجازی، از تعدادی از مبلغان برتر با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بهعمل آمد.
