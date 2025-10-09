به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش تجلیل از مبلغان فعال در فضای مجازی در عرصه تبیین و اطلاعرسانی دفاع مقدس ۱۲ روزه، صبح امروز در سالن همایشهای بینالمللی غدیر برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین حسینی کوهساری، معاون بینالملل حوزههای علمیه، بر لزوم نگاه جهادی، زمانشناسی و بهرهگیری از راهبردهای قرآنی در مواجهه با تحولات منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی و راهبردی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: این جنگ از مهمترین وقایع صد سال اخیر بود که در آن، کشوری در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد و نشان داد که مقاومت، محدود به مرزها نیست.
حسینی کوهساری با بیان اینکه موج تنفر از رژیم صهیونیستی در لایههای مختلف مردمی در سراسر جهان گسترش یافته است، افزود: تنها جمهوری اسلامی ایران بود که به عنوان یک کشور در برابر اسرائیل ایستاد و این ایستادگی موجب شکلگیری سرنوشت واحد و روحیه امتی برای جهان اسلام شد.
معاون بینالملل حوزههای علمیه خاطرنشان کرد: مسلمانان در کشورهای مختلف از وقوع این جنگ نگران بودند و پس از پایان آن گفتند که نفس راحتی کشیدیم. این جنگ میتواند گامی مهم در مسیر امتسازی اسلامی باشد و ما باید با وضعیتشناسی و آسیبشناسی دقیق، خود را برای درگیریهای احتمالی آینده آماده کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: طلاب و مبلغان فعال در فضای مجازی نباید از راهبردهای قرآنی، بهویژه آیاتی که درباره نصر و فتح سخن میگویند، غافل شوند؛ چرا که این راهبردها چراغ راه جهاد تبیین در عصر رسانه است.
