به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش تجلیل از مبلغان فعال در فضای مجازی در عرصه تبیین و اطلاعرسانی دفاع مقدس ۱۲ روزه، صبح امروز در سالن همایشهای بینالمللی غدیر قم برگزار شد. در این مراسم آیتالله غروی، عضو شورای عالی حوزههای علمیه، با اشاره به نقش اقتدار ملی در جنگ اخیر و اهمیت فعالیتهای تبلیغی در فضای مجازی، از تلاشهای مبلغان حوزوی قدردانی کرد.
آیتالله غروی با بیان اینکه اقتدار نظام اسلامی فراتر از قدرت نظامی است، اظهار داشت: دشمن گمان نمیکرد پس از شهادت فرماندهان مقاومت، رهبر معظم انقلاب اسلامی بلافاصله فرماندهان جدید را منصوب کنند و شاهد قدرتنمایی سپاه و ارتش علیه رژیم صهیونیستی باشیم. پاسخهای پیاپی و قاطع جمهوری اسلامی ایران در هر مرحله، دشمن را غافلگیر و موجب انسجام ملی در کشور شد.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با آغاز جنگ، مردم به خیابانها میآیند و ناآرامی ایجاد میشود، اما ملت ایران از نقشههای آنان حمایت نکردند. نکته مهم این بود که در همان زمان حمله دشمن، کشور در حال مذاکره بود و اگر این گفتوگوها در جریان نبود، برخی ما را متهم میکردند که چرا راه مذاکره را در پیش نگرفتیم. در این میان، فعالیتهای دیپلماتیک مسئولانی همچون وزیر امور خارجه نیز بسیار مؤثر بود.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه با تأکید بر نقش رسانهها در این نبرد افزود: رسانههای داخلی بهویژه رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی عملکرد خوبی داشتند و بر شکوه و اقتدار نظام اسلامی افزودند.
آیتالله غروی همچنین با اشاره به فعالیتهای ارزشمند مبلغان حوزوی در فضای مجازی گفت: یکی از عرصههایی که کمتر مورد توجه قرار گرفت، فعالیتهای مجازی مبلغان حوزه بود که بسیار ارزشمند است. امروز شرایط با گذشته تفاوت زیادی دارد؛ ما هم به تبلیغات سنتی نیاز داریم و هم به تبلیغات نوین که روش و هنری متفاوت میطلبد. مقام معظم رهبری مسیر را مشخص کردهاند و همه فعالیتها باید در چارچوب منویات ایشان انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم بخش زیادی از وقت خود را در شبکههای اجتماعی میگذرانند و اگر بخواهیم در این فضا تأثیرگذار باشیم، باید صادق و منطقی باشیم. تأثیرگذاری زبان هنر در زمان کنونی بسیار بالاست و همه ما در این عرصه مسئولیت داریم.
