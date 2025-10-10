لبنان ۳۲ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های لبنانی اعلام کردند که طی ماه‌های گذشته، ۳۲ نفر به اتهام ارائه اطلاعات دقیق به موساد درباره مواضع حزب‌الله و تحرکات نیروهای آن در جریان جنگ اخیر لبنان بازداشت شده‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، یک منبع قضایی آگاه به روند تحقیقات، بدون ذکر نام خود، گفت: دست‌کم ۳۲ نفر به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت شده‌اند که ۶ نفر از آن‌ها پیش از اجرای آتش‌بس در ۲۷ نوامبر دستگیر شده‌اند.

به گفته او، دادگاه نظامی تاکنون در ۹ پرونده حکم صادر کرده و ۲۳ پرونده دیگر همچنان در حال بررسی است. احکام صادرشده بین ۶ ماه تا ۸ سال زندان متغیر بوده است.

منبع قضایی دیگری که در جریان روند بازجویی‌ها قرار دارد، گفت: دو نفر از متهمان که به ۷ و ۸ سال کار اجباری محکوم شده‌اند، به جرم ارائه مختصات، نشانی و نام مسئولان حزب‌الله به دشمن با علم به اینکه دشمن از این اطلاعات برای حمله به محل حضور این مسئولان استفاده کرده است، مجرم شناخته شده‌اند.

بر اساس اطلاعات اولیه بازجویی‌ها، شماری از بازداشت‌شدگان اعتراف کرده‌اند که در طول جنگ در جنوب لبنان و ضاحیه جنوبی بیروت، اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل گذاشته‌اند؛ مناطقی که از پایگاه‌های اصلی حزب‌الله محسوب می‌شوند.

حزب‌الله و اسرائیل بیش از یک سال درگیر رویارویی نظامی بودند؛ درگیری‌ای که در آن حزب‌الله متحمل خسارات سنگینی شد و بسیاری از فرماندهان و مسئولان میدانی و همچنین تسلیحاتش هدف حملات دقیق اسرائیل قرار گرفت. این جنگ زمانی شدت گرفت که اسرائیل هزاران دستگاه ارتباطی (پیجر) در اختیار نیروهای حزب‌الله را منفجر کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده میزان نفوذ و جاسوسی اسرائیل در ساختار امنیتی حزب‌الله بود.

در سال‌های گذشته نیز نیروهای امنیتی لبنان ده‌ها نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد در پی فروپاشی اقتصادی لبنان از پاییز ۲۰۱۹، از طریق اینترنت جذب شده‌اند. احکام صادر شده علیه برخی از این افراد تا ۲۵ سال زندان نیز رسیده است.

