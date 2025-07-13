به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️حزب‌الله تأکید کرد که هیچ‌گونه حضور یا فعالیتی در سوریه ندارد و صحت اتهام‌های مطرح‌شده از سوی حکومت جولانی را به‌طور کامل رد کرد.

واحد رسانه‌ای حزب‌الله لبنان، امروز در بیانیه‌ای به‌طور قاطعانه مطالب منتشرشده در بیانیه وزارت کشور حکومت جولانی درباره ادعای ارتباط یکی از بازداشت‌شدگان در استان حمص با حزب‌الله را رد کرد.

در این بیانیه آمده است که حزب‌الله هیچ‌گونه حضور یا فعالیتی در سوریه ندارد و هیچ ارتباطی با رویدادها یا درگیری‌های داخل آن کشور ندارد. حزب‌الله در عین حال تأکید کرد که این این گروه بر حفظ امنیت، ثبات و سلامت ملت سوریه، توجه و اهتمام دارد.

پیش‌تر در همان روز، وزارت کشور حکومت جولانی مدعی شده بود که دستگاه اطلاعات این حکومت، عملیات امنیتی پیشگیرانه‌ای را با موفقیت انجام داده که به بازداشت فردی به نام محمود فاضل منجر شده است. در جریان این عملیات، چندین بمب آماده انفجار از او کشف و ضبط شد؛ بمب‌هایی که قصد داشت با آن‌ها عملیات‌های تروریستی در منطقه انجام دهد.

این وزارتخانه در بیانیه خود ادعا کرده بود که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد فرد بازداشت‌شده با یک هسته مرتبط با حزب‌الله در ارتباط بوده و این مواد منفجره را از طریق گذرگاه‌های قاچاق غیرقانونی دریافت کرده است.

در همین حال، شیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله، چند روز پیش در گفت‌وگو با شبکه «المیادین» تأکید کرده بود که حزب‌الله هیچ‌گونه دخالتی در امور داخلی سوریه، نه در مقاومت آن کشور و نه در ساختار نظام حاکم ندارد.

او همچنین اشاره کرده بود که برخی گزارش‌ها از کشورهای عربی و خارجی رسیده‌اند که نشان می‌دهند برخی می‌خواهند سوریه را علیه لبنان به کار بگیرند.

