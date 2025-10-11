به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «احمد بهشتی» نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری پیش از ظهر امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴ با حضور در تحریریه خبرگزاری بین‌المللی ابنا، در جریان فعالیت‌های این خبرگزاری قرار گرفت.

آیت‌الله بهشتی در ادامه این بازدید در جمع خبرنگاران این خبرگزاری حضور یافت و طی سخنانی به بیان رسالت رسانه‌ها در وضعیت کنونی پرداخت.

نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت خبر اظهار کرد: مسئله خبر هم برای خواص و هم برای توده مردم، اهمیت بسیار زیادی دارد. این که خبرهای صحیح و درست به دست مردم برسد و مردم در جریان آن باشند، به خصوص در زمان کنونی که اخبار از کانال های مختلف منتشر می شوود و مردم با رسانه ها در ارتباط هستند و خبرها را به دست می آورند. البته مردم در این میان با فضای مسمومی هم مواجه هستند و دشمنان با خبرهای دروغ و جعلی به دنبال مسموم کردن ذهن مردم هستند تا مردم نسبت به دین و نظام اسلامی، بدبین شوند.

آیت الله بهشتی ادامه داد: همه می دانیم که اکنون در احاطه اخبار ضد و نقیض هستیم و جدا کردن حق و باطل از یکدیگر سخت است. در این میان باید خبرها مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و هر خبری از هر جایی به مردم داده نشود. باید در این زمینه مراقبت باشد و خبرهای راست و دروغ را از یکدیگر تفکیک کرد. البته هر خبر راستی هم نباید منتشر شود، برخی اخبار، اسرار می باشند که فقط باید اهلش از آن مطلع شوند و هر کسی ظرفیت و محرمیت برای شنیدن آن اخبار را ندارند. لذا شما در خبرگزاری ابنا باید کار تحلیل و بررسی اخبار را انجام بدهید و وظیفه سنگینی بر عهده شما است که از یک طرف، خبرهای دروغ را از خبرهای راست جدا کنید و از سوی دیگر خبرهای راست را هم مورد تحلیل و بررسی قرار بدهید، این کارها را به صورت صحیح و تخصصی و همراه با تقوا باید انجام بدهید.

وی، تلاش برای کسب رضایت مردم را ضروری دانست و تصریح کرد: همه ما باید در راستای کسب رضایت مردم تلاش کنیم و همه در این خصوص وظیفه دارند، البته وظیفه قوه مجریه و دستگاه قضایی در این خصوص سنگین تر است و مسئولان این قوا باید حداکثر را در این زمینه داشته باشند. غرور در هر مقام و منصبی نباید وجود داشته باشد. در دیداری خدمت مقام معظم رهبری بودم و به ایشان عرض کردم که من چند شعر برای شما گفتم و از ایشان اجازه گرفتم که آن اشعار را بخوانم، رهبر انقلاب پس از شنیدن آن اشعار گفتند که من کوچک تر از آن هستم که مصداق این تعریفات باشم. خوب است که انسان در چنین منصب بالایی باشد ولی تواضع داشته باشد.

