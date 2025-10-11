ولید جنبلاط: مقصر جلوه دادن مقاومت، تحریف تاریخ و اهانت به شهداست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولید جنبلاط رهبر جامعه دروزی لبنان با اشاره به اینکه چرا مدعیان حاکمیت در این کشور صدای خود را برای عقب‌نشینی دشمن اسرائیلی از لبنان و فشار بر آن برای اجرای آتش‌بس بالا نمی‌برند، تاکید کرد: مقصر دانستن مقاومت برای پیامدهای جنگ، تحریف تاریخ و اهانت به شهداست.

رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان و رهبر جامعه دروزی این کشور که در طول نبرد با دشمن صهیونیستی بارها بر مواضع خود در حمایت از مقاومت، تاکید کرده بود طی سخنان جدیدی به این منظور، موضع طرف‌هایی را که سعی دارند مقاومت را مقصر جلوه دهند، محکوم کرد.

وی خاطرنشان کرد: لغو شورای عالی سوریه و لبنان، گامی پیشرفته به سوی روابط عادی میان دو کشور است، اما چه زمانی برخی از صداهای طالب حاکمیت در کشور خواستار عقب نشینی کامل اسرائیل و پایبندی این رژیم به توافق آتش بس خواهند شد؟

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸