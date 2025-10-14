نماینده فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان: دولت در برابر حملات اسرائیل، موضع قاطع اتخاذ کند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با محکوم کردن حمله اخیر رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح، این اقدام را «جنایتی علیه غیرنظامیان، اقتصاد و حاکمیت ملی» و «نقض آشکار خاک لبنان» توصیف کرد.

عزالدین که در مراسم بزرگداشت شهدای شهرک العدیسه در شهر نبطیه سخن می‌گفت، از دولت لبنان خواست تا «مسئولیت ملی خود را بر عهده گرفته و موضعی رسمی، متحد، شجاع و قاطع اتخاذ کند؛ از ارائه شکایت به شورای امنیت گرفته تا احضار سفرای کشورهای بزرگ و اعلام موضعی روشن و محکومیت صریح این تجاوزات».

وی همچنین خواستار «فشار بر دشمن برای توقف تجاوزات» شد و تأکید کرد که «نیروهای سیاسی و مردمی باید پشت دولت بایستند و از موضع آن در برابر تجاوزات اسرائیل و شریک آن آمریکا، حمایت کنند». عزالدین افزود: «وحدت ملی و تفاهم میان لبنانی‌ها، در کنار مقاومت و ارتش ملی، از ارکان قدرت در این رویارویی است».

در خصوص توافق آتش‌بس در غزه، عزالدین هشدار داد که «پرونده جنگ همچنان باز است و این دشمن به هیچ عهد، میثاق یا قانونی قابل اعتماد نیست؛ چرا که رژیمی رها از هرگونه ارزش و ضابطه است». او با تمجید از ایستادگی ملت فلسطین گفت: «دفاع از سرزمین، حقی انسانی، مشروع و اخلاقی است که در تمامی اسناد بین‌المللی مورد تأیید قرار گرفته است».

وی با اشاره به اهداف اعلام‌شده رژیم صهیونیستی پس از عملیات «طوفان الاقصی» گفت: «نخست، نابودی کامل حماس؛ دوم، آزادسازی اسرا بدون مذاکره؛ و سوم، کوچاندن فلسطینیان از غزه و تبدیل آن به منطقه‌ای توریستی و اقتصادی مطابق با طرح‌های نتانیاهو و ترامپ». عزالدین تأکید کرد که «دشمن در تحقق هیچ‌یک از این اهداف موفق نبوده و مقاومت همچنان استوار و سربلند باقی مانده و از موضع قدرت، آتش‌بس را به دشمن تحمیل کرده است».

