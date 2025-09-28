به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن فضل‌الله» عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، در مراسم بزرگداشت شهدای شهرک عیترون در جنوب لبنان، با اشاره به جایگاه سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب‌الله، تأکید کرد: «عزت، کرامت و شکوهی که نصرالله در دل ملت لبنان کاشت، با هیچ قدرتی از بین نمی‌رود.»

او گفت: «ملت ما به مقاومت، گزینه ملی آن و به هر ذره از خاک خود پایبند است و به این فرمانده بزرگ، وصیت او و همراهش سید هاشم صفی‌الدین وفادار است.»

فضل‌الله با اشاره به حضور گسترده مردم، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در این مراسم، افزود: «مردم جنوب همچون اهالی عیترون، با وجود تهدید، محاصره و تلاش‌ها برای جلوگیری از بازسازی، نمونه‌ای از پایبندی به خاک و بازگرداندن زندگی به خانه‌ها و مزارع هستند.»

او تأکید کرد: «ما امروز با خون شهدا و پایداری مردم‌مان، این سرزمین را به نماد حاکمیت و کرامت ملی تبدیل کرده‌ایم.»

فضل‌الله با انتقاد از برخی مسئولان که به دلیل عدم برخورد نیروهای امنیتی با مردم، ارتش را زیر سؤال برده‌اند، گفت: «آیا کسانی هستند که می‌خواهند کشور را وارد فتنه‌های جدید کنند؟ آیا این به نفع دولت و ارتش است؟»

وی با اشاره به توافق آتش‌بس، گفت: «مقاومت به تعهدات دولت لبنان پایبند بوده، اما دشمن اسرائیلی توافق را نقض کرده و به تجاوزات و جنایات خود در جنوب ادامه می‌دهد.»

او خواستار آن شد که دولت لبنان مسئولیت کامل توقف تجاوزات و اعمال فشار برای عقب‌نشینی اسرائیل را بر عهده گیرد و افزود: «ما به وظایف خود پایبندیم، اما این مرحله نیازمند اقدام از طریق دولت است.»

در خصوص بازسازی مناطق آسیب‌دیده، فضل‌الله از دولت خواست تا به وعده‌های خود عمل کند و مسئولیت بازسازی خانه‌های ویران‌شده را بپذیرد.

او همچنین به فشارهای سیاسی خارجی برای جلوگیری از بازسازی اشاره کرد و گفت: «آمریکا اخیراً پاداش‌هایی برای ارائه اطلاعات درباره منابع مالی حزب‌الله تعیین کرده تا مانع رسیدن کمک‌ها به مردم شود.»

فضل‌الله تأکید کرد که مقاومت وفادار به خون شهدا و وصیت سید حسن نصرالله است و به وظایف خود در زمینه اسکان و بازسازی ادامه خواهد داد.

.................................

پایان پیام/ 167