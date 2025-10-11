  1. صفحه اصلی
ترجمه ترکی استانبولی «تب ناتمام» در ترکیه منتشر شد | روایت مادری ایرانی که صدای ایثار را جهانی کرد

۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۱
کد خبر: 1737259
ادبیات ایثار ایران با انتشار ترجمه ترکی استانبولی کتاب «تب ناتمام»، قدمی تازه به سوی مخاطبان جهانی برداشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «تب ناتمام» اثر «زهرا حسینی مهرآبادی» با استقبال خوانندگان ترکیه‌ای همراه شده است.

این اثر که به‌تازگی توسط انتشارات انسوز به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده، روایتی مستند و تأثیرگذار از زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی را روایت می‌کند.

«تب ناتمام» با نگاهی عمیق به پیامدهای ماندگار جنگ و نقش خانواده‌های شهدا و جانبازان، توانسته است در قالب روایتی صمیمی و روان، تصویری انسانی از رنج، صبوری و ایستادگی یک مادر ایرانی ارائه دهد.

این کتاب، در کنار پرداختن به مفاهیم ایثار و شهادت، نشان می‌دهد چگونه عشق مادری می‌تواند از مرزها عبور کند و به زبانی جهانی از مقاومت و انسانیت تبدیل شود.

مؤسسه بیان‌گستر فجر در بیانیه‌ای به مناسبت انتشار این ترجمه اعلام کرد: «کتاب تب ناتمام نه‌تنها یک اثر ادبی، بلکه سندی ارزشمند از مقاومت و پایمردی زنان ایرانی است که در سایه ایثار، حماسه آفریدند. این اثر می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان در شناخت ارزش‌های انسانی و معنوی باشد.»

با انتشار ترجمه این کتاب در ترکیه، انتظار می‌رود آثار مشابه با محوریت ادبیات ایثار و مقاومت نیز بیش از پیش مورد توجه مخاطبان بین‌المللی قرار گیرد.

