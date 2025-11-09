کتاب »معنویت تشیع« در لبنان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «معنویت تشیع» اثر علامه طباطبایی، به زبان عربی ترجمه و در لبنان منتشر شد.

این اثر تأملی بر برخی موضوعات و مسایل درون دینی اسلام است. نویسنده در ابتدای این نوشتار، موضوع معنویت تشیع را محور بحث قرار داده و در آن عنوان داشته است که تمام معنویت شیعه بر محور تبعیت از حقیقت و مطابقت بر آن و بها دادن به روش های منطقی و علمی است.

در ادامه این مجموعه، مسایل گوناگونی از موضوعات دینی انتخاب شده و در ذیل آن‌ها با هدف معرفی اسلام و شیعه واقعی، یادداشت‌هایی ارایه شده است.

ولایت و رهبری، انگیزه آفرینش، نقش ماورای طبیعت در جامعه، قابل اجرا بودن اسلام در دنیای امروزی، شخصیت اجتماعی زن، تعدد ازدواج‌های پیامبر(ص)، ازدواج موقت، مشروبات الکلی، علم امام و اجتهاد و تقلید، برخی از موضوعاتی هستند که در ادامه مطرح و بررسی شده‌اند.

همچنین در ابتدای این اثر، مقدمه‌ای نسبتاً مفصل از آیت‌الله حسن حسن زاده آملی در معرفی شخصیت معنوی و علمی نویسنده درج شده است.

کتاب معنویت تشیع از سوی شاکر محمود الاحمدی به زبان عربی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

