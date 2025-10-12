هلاکت یک نظامی اسرائیلی بر اثر جراحات در نبردهای جنوب غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی از نظامیان این رژیم بر اثر جراحاتی که چند روز پیش در درگیریهای جنوب نوار غزه برداشته بود به هلاکت رسید.
در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که «شموئل غد رحامیم» سرباز ذخیره ۳۱ ساله ساکن شهرک «جفعات زئیف» در قدس اشغالی بر اثر انفجار یک نارنجک دستی در جنوب نوار غزه زخمی شده بود. او پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت اما پزشکان بعداً مرگ او را بر اثر شدت جراحات اعلام کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این حادثه در حال بررسی است.
پیشتر، روز دوشنبه، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده بود که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۱۱۵۲ نظامی و افسر پلیس این رژیم کشته شدهاند.
تحلیلگران بر این باورند که آمار واقعی تلفات ارتش اسرائیل احتمالاً از ارقام رسمی اعلامشده بسیار بیشتر است؛ چرا که دولت اسرائیل محدودیتهای شدید رسانهای برای انتشار اطلاعات مربوط به خسارات انسانی و مادی خود در جنگهای منطقه بهویژه در غزه و جنوب لبنان، اعمال میکند.
این خبر پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از موفقیت واشنگتن در برقراری یک توافق صلح جامع در نوار غزه خبر داد؛ توافقی که زمینه را برای بازسازی و آغاز گفتوگوهای گستردهتر با مشارکت تشکیلات خودگردان فلسطین و کشورهای منطقه فراهم میکند. این توافق ظهر روز جمعه وارد مرحله اجرا شد و بر اساس آن، ارتش اسرائیل بخشی از نیروهای خود را از داخل نوار غزه خارج کرد.
در طول دو سال گذشته، اسرائیل با حمایت ایالات متحده جنگی ویرانگر علیه ساکنان غزه به راه انداخت؛ جنگی که شامل کشتار، گرسنگی، ویرانی و آوارگی اجباری بود و تلآویو در این مدت بیتوجه به درخواستهای بینالمللی و احکام دیوان بینالمللی دادگستری به عملیات خود ادامه داد.
بر اساس آمار رسمی فلسطینی، این حملات تاکنون بیش از ۶۷ هزار شهید و حدود ۱۷۰ هزار مجروح برجای گذاشته است. همچنین ۴۶۰ نفر – از جمله ۱۵۴ کودک – بر اثر گرسنگی ناشی از محاصره اسرائیل جان خود را از دست دادهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما