هلاکت یک نظامی صهیونیست دیگر در جنوب نوار غزه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که یک نظامی صهیونیست در جریان آنچه حادثه امنیتی دشوار نامیده شده، در منطقه خانیونس واقع در جنوب نوار غزه کشته شده است.
طبق گزارشها، این سرباز بر اثر انفجار یک بمب دستساز در منطقه خانیونس به هلاکت رسید.
رسانههای اسرائیلی معمولاً اصطلاح حادثه امنیتی دشوار را زمانی به کار میبرند که گروههای مقاومت عملیاتهایی علیه نیروهای اشغالگر صهیونیست انجام دهند که منجر به کشته و زخمی شدن آنها شود.
نظامیان صهیونیست با وجود نفوذ گسترده ارتش اسرائیل به مناطق وسیعی از غزه، تاکنون موفق به توقف عملیاتهای مقاومت علیه نیروهایشان و پایگاههای نظامی داخل نوار غزه نشدهاند. همچنین حملات راکتی و موشکی مقاومت به شهرها و مناطق اسرائیلی همچنان ادامه دارد.
ارتش اسرائیل از آغاز جنگی که از سوی بسیاری به عنوان نسلکشی در غزه توصیف شده، طبق دادههای منتشرشده در وبسایت رسمیاش، کشته شدن ۸۹۸ نظامی و زخمی شدن ۶۱۹۶ نفر را تأیید کرده است. با این حال، گروههای مقاومت اعلام کردهاند که آمار واقعی تلفات ارتش اسرائیل بسیار بیشتر از این ارقام است.
در شرایطی که رسانهها در اسرائیل تحت نظارت شدید نظامی قرار دارند، ارتش اسرائیل با اتهامات داخلی مواجه است مبنی بر اینکه آمار واقعی تلفات انسانی و خسارات مادی را پنهان میکند تا روحیه نیروهایش حفظ شود
