اذعان رژیم صهیونیستی به هلاکت ۹۰۰ نظامی این رژیم از ۷ اکتبر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد گروهبان یکم آریل لوبلینر ۳۴ ساله از لشکر ۳۶ این ارتش در درگیری‌های روز شنبه در جنوب نوار غزه کشته شد.

به گزارش اسکای نیوز عربی، با کشته شدن لوبلینر تعداد نظامیان کشته شده اسرائیلی از ۷ اکتبر تاکنون طبق آمار رسمی ارتش اسرائیل به ۹۰۰ نفر رسید.

یک روز پیش از کشته شدن لوبلینر نیز چند رویداد امنیتی در مناطق شرقی شهر غزه روی داد و به گفته رسانه‌های اسرائیلی، تعدادی نظامی در این رویدادها کشته و زخمی شدند.

طبق آمار ارتش اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۳۲۹ نظامی در روز هفتم اکتبر، ۴۵۶ نفر در عملیات زمینی در غزه، ۵۰ نفر در حمله به لبنان، ۳۴ نفر در حملات حزب الله، ۱۶ نفر در درگیری‌های کرانه باختری، ۲ نفر در حمله پهپادی شبه‌نظامیان عراقی، ۱ نفر در حمله موشکی ایران، و ۱۲ نفر در حوادث و درگیری‌های دیگر کشته شده‌اند.

طی حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نیز حدود ۶۳ هزار فلسطینی شهید و ۱۵۹ هزار نفر زخمی شده‌اند که اکثر آنها زنان و کودکان هستند. همچنین بیش از ۱۰ هزار فلسطینی طی این مدت در غزه مفقود شده‌اند. گرسنگی و سوء تغذیه نیز جان ۳۲۲ فلسطینی از جمله ۱۲۱ کودک را در غزه گرفته است.

