امام جمعه بغداد: اسرائیل و ترامپ در برابر شروط مقاومت در غزه تسلیم شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله موسوی در خطبه‌های نماز جمعه بغداد اظهار داشت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل دو سال مقاومت و فداکاری عظیم مردم غزه در برابر تجاوزگری اسرائیل است؛ در این مدت بیش از ۲۶۰ هزار شهید، مجروح و معلول تقدیم شده است. او تصریح کرد: برقراری آتش‌بس به معنای بسته شدن پرونده جنایات علیه غیرنظامیان نیست، بلکه لزوم محاکمه و مجازات متجاوزان را یادآور می‌شود.

امام جمعه بغداد با انتقاد شدید از اظهارات ترامپ که مدعی شده بود خود باعث توقف جنگ شده، گفت: «کسی که ماشین کشتار اسرائیلی را با سلاح، حمایت سیاسی و پوشش رسانه‌ای تغذیه کرده، نمی‌تواند مرد صلح نامیده شود». موسوی تأکید کرد: «ایالات متحده مادر شرارت در منطقه است و چراغ سبز ارتکاب این جنایات را به نتانیاهو داد».

وی همچنین برخی کشورهای عربی و ترکیه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: این کشورها در کنار آمریکا و اسرائیل وارد مذاکرات شدند اما نه‌تنها توان توقف حملات را نداشتند، بلکه با سکوت خود از بیم حفظ حکومت‌هایشان، در عمل به نوعی همدستی کردند.

آیت الله موسوی در ادامه به تغییر رویکرد برخی کشورهای خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این کشورها وقتی دریافتند که آمریکا دیگر حامی مطمئنی برایشان نیست، به سمت همکاری و گفت‌وگو با روسیه، چین و ایران روی آورده‌اند و نشانه‌هایی از گفت‌وگوی خلیجی–روسی مشاهده می‌شود که می‌تواند موازنه قدرت در منطقه را تغییر دهد. او افزود: «این چرخش نشان‌دهنده درک دیرهنگام آن‌ها از پایان دوران اتکای مطلق به واشنگتن است».

در خصوص مفاد آتش‌بس، آیت الله موسوی توضیح داد: «در توافق، عقب‌نشینی جزئی نیروهای اسرائیلی و آزادی شماری از اسیران فلسطینی گنجانده شده است»، اما هشدار داد که نباید به نتانیاهو اعتماد کرد، زیرا احتمال ازسرگیری تجاوز در هر لحظه وجود دارد. او تأکید کرد: «انحلال جنبش حماس جزو مفاد توافق نبوده و مقاومت همچنان با قدرت و سلاح خود پابرجاست».

وی معیار پیروزی را تعداد شهدا ندانست، بلکه تحقق اهداف راهبردی را ملاک دانست و افزود: «مقاومت با تحمیل شروط خود و ناکام گذاشتن نقشه دشمن برای نابودی آن، پیروز میدان شد».

آیت الله موسوی با ستایش از رهبران مقاومت گفت: «آن‌ها جان خود را در راه آزادی ملتشان فدا کردند و این در حالی است که اسرائیل، با وجود تبلیغات رسانه‌ای‌اش، شکست معنوی و راهبردی سنگینی را متحمل شده است».

در بخش دیگری از سخنانش، آیت الله موسوی نسبت به تداوم پروژه «خاورمیانه جدید» هشدار داد؛ پروژه‌ای که هدف آن تجزیه کشورهای عربی و گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه است. او گفت: «ایالات متحده همچنان می‌کوشد با بهره‌گیری از اسرائیل، جنگ‌ها را شعله‌ور و آشوب را تداوم بخشد». به گفته وی، «تنها راه مقابله با این طرح، تکیه بر قدرت و وحدت کشورهای منطقه است».

امام جمعه بغداد در پایان خطبه‌های خود، کشورهای اسلامی و عربی را به تقویت همکاری و ساختن قدرتی مستقل از نفوذ آمریکا فراخواند و گفت: «اگر ما مسلمانان و عرب‌ها متحد بودیم، نه ترامپ و نه هیچ‌کس دیگر جرأت تحمیل شروط خود را نداشت و اسرائیل نمی‌توانست حتی یک کودک را در غزه به شهادت برساند». او همچنین از ملت عراق خواست در مرحله پیش‌رو هوشیار باشند و یادآور شد که انتخابات آتی «می‌تواند سرنوشت عراق را میان ثبات و هرج‌ومرج رقم بزند».

