به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور مجیدیمهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
مجیدیمهر در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس و اصحاب رسانه، اظهار داشت:چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، از جمله رویدادهای بزرگ قرآنی کشور است که به صورت پیدرپی برگزار میشود و امیدوارم ما نیز قدردان این نعمت الهی باشیم. مسیر قرآن، مسیری توقفناپذیر است و خدای متعال صاحب و حافظ این کار بزرگ و معنوی است.
وی افزود: نیتهای پاک واقفان نیکاندیشی که املاک و داراییهای خود را برای ترویج قرآن وقف کردهاند، ما را به این نقطه رسانده است. این خیران هنوز هم منبع خیر و برکت برای جامعه هستند و از آثار کار نیک آنان بهرهمندیم.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به رسالت این سازمان گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه نهاد اصلی خدمت به خاندان آلالله است و در ۸۷۶۷ بقعه متبرکه در سراسر کشور فعالیت دارد. ما وظیفهای سنگین در قبال امانتداری و هزینهکرد صحیح نذورات و موقوفات از جمله در برگزاری مسابقات قرآن کریم داریم.
وی تأکید کرد: در برگزاری مسابقات، به اصول تخصصی و حرفهای پایبند هستیم و اصل صرفهجویی نیز در دستور کار ما قرار دارد تا از منابع به بهترین شکل استفاده شود. مسابقات قرآن سازمان اوقاف، عمومیترین مسابقات تخصصی کشور است؛ چرا که تنها رقابت ملی در سطح تخصصی و حرفهای است که مخاطبان عام دارد.
مجیدیمهر تصریح کرد: در برگزاری مسابقات از عنوان مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنیم و نامی از سازمان اوقاف و امور خیریه نمیبریم تا وجه ملی آن پررنگتر باشد.
وی با اشاره به آمار شرکتکنندگان گفت: در افق سهساله، هدف ما رسیدن به مرز ۱۰۰ هزار شرکتکننده است، چراکه هرچه بعد تخصصی بالاتر رود، تعداد شرکتکنندگان کاهش مییابد. در چهلوهشتمین دوره، ۶۱ هزار نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۲۴ هزار نفر آقا و ۳۷ هزار نفر خانم هستند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف افزود: اقبال اهل سنت نسبت به این مسابقات نیز ارزشمند است؛ حدود ۴ هزار نفر از آنان در این دوره ثبتنام کردهاند. همچنین ۵۴ هزار نفر از شرکتکنندگان بالای ۱۸ سال سن دارند و در دو سال اخیر نیز ثبتنام افراد زیر ۱۸ سال آغاز شده است. جوایز تمامی رشتهها برای آقایان و بانوان برابر است، جز رشته اذان که ویژه آقایان است.
مجیدیمهر درباره زمان و مکان برگزاری این رقابتها گفت: مراسم افتتاحیه چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ۲۶ مهرماه در استان کردستان برگزار میشود و مراسم اختتامیه نیز در روز ۵ آبانماه با حضور دکتر عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: برای قرآنیان استان کردستان ۱۰ کارگاه آموزشی در نظر گرفته شده و نمایشگاه جانبی محصولات فرهنگی و قرآنی نیز همزمان برپا میشود. همچنین مسابقات بهصورت کامل از شبکه قرآن و معارف سیما و در رسانههای اجتماعی پخش زنده خواهد شد.
مجیدیمهر در ادامه سهمیه مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم را اعلام کرد:
بخش آقایان:
تحقیق بالای ۱۸ سال: ۲۵ نفر
تحقیق زیر ۱۸ سال: ۱۳ نفر
حفظ کل قرآن بالای ۱۸ سال: ۱۷ نفر
حفظ کل قرآن زیر ۱۸ سال: ۱۰ نفر
ترتیل: ۱۷ نفر
حفظ ۲۰ جزء قرآن: ۱۴ نفر
دعاخوانی: ۱۲ نفر
اذان: ۱۲ نفر
گروههای همسرایی و همخوانی قرآن کریم: ۱۳ گروه
بخش بانوان:
تحقیق بالای ۱۸ سال: ۱۵ نفر
تحقیق زیر ۱۸ سال: ۱۰ نفر
حفظ کل قرآن: ۱۸ نفر
ترتیل: ۱۵ نفر
حفظ جزء قرآن: ۱۴ نفر
دعاخوانی: ۱۱ نفر
گروههای همسرایی و همخوانی قرآن کریم: ۷ گروه
به گفته رئیس مرکز امور قرآنی، در مجموع ۳۳۰ نفر به مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافتهاند.
استاد سلیمی: مسابقات سراسری قرآن کریم، نماد وحدت امت اسلام و جلوهای از هویت قرآنی ایران است
در ادامه عباس سلیمی، مشاور قرآنی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به جایگاه والای حافظ شیرازی گفت: بزرگداشت حافظ، که حافظ قرآن، عارف و مسلط بر شأن نزول و معارف الهی بود، در حقیقت پاسداشت مکتب قرآن است و باید قدر تربیتیافتگان این مکتب نورانی را بدانیم.
سلیمی با تأکید بر اینکه قرآن موجودیتی زنده و جاودانه دارد، اظهار کرد: قرآن همانند ذات مقدس الهی هرگز نمیمیرد. مسابقات و نمایشگاههای قرآنی گامهایی ارزشمند در مسیر نور الهی و احکام الهی در جامعه هستند.
وی با اشاره به انتخاب استان کردستان به عنوان میزبان مسابقات امسال گفت: یکی از اصلیترین پیامهای این دوره، تأکید بر وحدت امت اسلام و جامعه ایرانی است. برگزاری مسابقات در خطه پرافتخار کردستان، مهد فرهنگ، ایثار و شهادت، نمادی از وحدت ملی و همدلی میان شیعه و سنی است. از مردم شریف کردستان و بهویژه برادران اهل سنت که میزبانی این رویداد بزرگ را پذیرفتند، قدردانی میکنم.
استاد پیشکسوت قرآنی با اشاره به پیام محوری مسابقات افزود: تعامل ما با قرآن باید بر پایه سیره نبوی باشد. پیامبر اکرم(ص) در عین حال که تلاوت میکردند، در آیات تدبر و به آن عمل مینمودند. این الگو باید سرمشق همه قاریان و فعالان قرآنی باشد.
وی ادامه داد: قرآن تأکید دارد که برای دعوت مردم به اسلام و عمل به احکام، نخست باید با برهان و گفتوگوی نیکو وارد شد. اگر تعامل ما با قرآن دقیق باشد، مسیر دعوت به صراط مستقیم از دل آیات الهی استخراج میشود.
مشاور قرآنی رئیس سازمان اوقاف همچنین نقش رسانهها در گسترش امید و نشاط قرآنی را کلیدی دانست و گفت: رسانهها میتوانند با انعکاس جلوههای معنوی مسابقات قرآن و فعالیتهای فرهنگی، نصاب امید را در جامعه افزایش دهند.
این استاد پیشکسوت قرآنی، مسابقات سراسری قرآن کریم را یکی از اسناد هویتی و افتخار نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود: بیش از ۵۰ استاد فاضل و مجرب در رشتههای مختلف داوری این دوره را برعهده دارند.
سلیمی در پایان با دعوت از نخبگان قرآنی و فرهنگی برای همکاری و ارائه دیدگاههای سازنده گفت: از تمام نظریات، نقدها و رهنمودهایی که از سوی دلسوزان و فعالان قرآنی ارائه شود، با تمام وجود استقبال میکنیم.
در پایان نشست، از پوستر رسمی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با شعار «قرآن، کتاب وحدت» رونمایی شد.
