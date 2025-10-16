به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تجلیل از برگزیدگان دومین دورۀ مسابقات بینالمللی قرآن کریم در مسجد جامع ملی شهر آستانه پایتخت قزاقستان، برگزار شد. این رویداد به مناسبت روز جمهوری قزاقستان و سیوپنجمین سالگرد تأسیس ادارۀ دینی مسلمانان قزاقستان (ҚМДБ) برگزار گردید.
در این مراسم، تعدادی از سفیران کشورهای اسلامی، چهرههای برجسته فرهنگی، رهبران دینی مناطق مختلف و مردم علاقهمند آستانه حضور داشتند.
مفتی اعظم قزاقستان در سخنرانی خود ضمن قدردانی از شرکتکنندگان، بر اهمیت معنوی مسابقات قرآن تأکید کرد و گفت: آیات الهی که در این دو روز در پایتخت طنینانداز شد، کشور و سرزمین ما را سرشار از نور و برکت کرد.
در ادامه از داوران مسابقات، از جمله قاریان برجسته از ترکیه، عربستان سعودی، قرقیزستان، مصر و قزاقستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد. به گزارش خبرگزاری محلی قزاقستان، جوایز اهدایی به نفرات برتر به شرح زیر است:
- نفر اول: فهد بن محمد الشامی از عربستان سعودی، ۲۰ هزار دلار
- نفر دوم: میروجالدین احمدزاده احمد از تاجیکستان، ۱۵ هزار دلار
- نفر سوم: شوخان والیف از قزاقستان، ۱۰ هزار دلار
- رتبه چهارم مشترک: صالح محمد موسی توهامی از مصر و جلیل نورالدیناوف از روسیه، هر کدام ۵ هزار دلار
- جایزۀ قاری محبوب شرکتکنندگان هم به احمد اشرف ولید حمد از فلسطین، با مبلغ سه هزار دلار تعلق گرفت.
همچنین به دیگر شرکتکنندگان مسابقه، بهعنوان جایزۀ تشویقی، مبلغ ۵۰۰ دلار پرداخت شد.
گفتنی است حجتالاسلام سیدعلی حسینی هم، به نمایندگی از کشورمان، در این مسابقات حضور شرکت کرد.
