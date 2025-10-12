به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین معینی، مدیر تبلیغ در نهادهای آموزشی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی، در افتتاحیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی که روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در قم برگزار شد، ضمن عرض سلام و ادب و احترام به مهمانان، سروران، مبلغان مدارس امین که زحمت راهنمایی، راهبری، نظارت و ارزیابی کار تبلیغ در مدارس را به دوش می‌کشند، و همچنین مدیران محترم معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و معاون محترم تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی، سخنرانی کرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، مدیر تبلیغ در نهادهای آموزشی حوزه، با اشاره به رنج سفر مهمانان، سخنان خود را با نقل حدیثی از امام حسن عسکری (ع) از کتاب شریف تحف العقول آغاز کرد که فرمودند: «خصلتان لیس فوقهما شیء، الایمان بالله و نفع الاخوان»؛ یعنی دو خصلت هست که بالاتر از آن دو چیزی نیست: ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران. وی این روایت را متناسب با بحث نظارت و ارزیابی دانست که رابطان محترم طرح امین زحمت آن را می‌کشند. مدیر تبلیغ در نهادهای آموزشی حوزه افزود: کسی که به عنوان ارزیاب و ناظر فعالیت می‌کند، ایمان به خداست که کمکش می‌کند عدالت، انصاف و خیرخواهی را در رفتار و عملش پیاده کند. همچنین، نفع رساندن به برادران دینی یکی از مصادیق همین کمکی است که متولیان امر به کار تبلیغ دارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین معینی در ادامه به ارائه گزارشی مختصر از وضعیت مدارس امین در هفته‌های ابتدایی مهر ماه پرداخت و اعلام کرد که سامانه جدید معاونت تبلیغ و امور فرهنگی به لطف خداوند و با همت افراد زیادی به بار نشسته است. وی افزود: طرح امین امسال اولین طرحی است که در این سامانه اجرا می‌شود.

مدیر تبلیغ در نهادهای آموزشی معاونت تبلیغ، آمار عملکرد طرح را به این شرح تشریح کرد:

برای ۱۲۷۰۰ نفر از مبلغان در این سامانه حکم تبلیغی صادر شده است.

مرحله گزارش‌گیری از مبلغان محترم به اتمام رسیده و بیش از ۱۰ هزار نفر از مبلغان گرامی گزارش‌های خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

این رقم ثبت گزارش قابل توجه بوده، چرا که در مدت مشابه سال گذشته (مهر ماه)، ۸۰۰۰ گزارش دریافتی وجود داشت؛ در حالی که امسال، با وجود مشکلات طبیعی در آموزش و فعالیت سامانه جدید، رقم گزارش‌های دریافت شده بالاتر از سال گذشته است.

در خصوص وضعیت بررسی گزارش‌ها، ۳۷۰۰ مورد از این گزارش‌ها فرایند تأیید و بررسی‌شان به طور کامل انجام شده و حدود ۶۰۰ مورد نیز در فرایند بررسی قرار دارد.

وی خبر دیگری را مبنی بر وضعیت مالی مبلغان اعلام کرد و گفت: بحث نظارت و ارزیابی و ارزشیابی که در خرداد ماه از فعالیت مبلغان انجام شده بود، به لطف خداوند از این ماه درصد فوق‌العاده ارزشیابی در حق‌الزحمه مبلغان لحاظ می‌شود.

مدیر تبلیغ در نهادهای آموزشی معاونت تبلیغ در پایان سخنان خود، با اشاره به آخرین پیگیری‌های انجام شده، اعلام کرد که مرحله محاسبه سامانه نیز به لطف خداوند آغاز شده است. وی ابراز امیدواری کرد که اگر این روند به طور کامل در ماه جاری پیاده شود، از ماه‌های آینده به ترتیب طرح‌های دیگر معاونت هم وارد سامانه جدید خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین معینی در خاتمه، برای حاضران در این دوره آموزشی آرزو کرد که اوقاتی خوش، همراه با برکت و معنویت داشته باشند.

