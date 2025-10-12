معاون فرهنگی جامعة الزهرا: هویت نوجوانان، امانت الهی در دست مبلغان است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون فرهنگی تبلیغی جامعة الزهرا (س) در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی که روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار شد، ضمن تشکر صمیمانه از برگزارکنندگان، طرح امین را از ابتکارات مدیریت حوزه علمیه قم دانست که توانسته است تحولی جدی در نظام تعلیم و تربیت و عرصه تبلیغ در این نظام ایجاد کند که به نوبه خود در کل دنیا منحصر به فرد است. او آرزو کرد که این طرح بتواند به عنوان یک الگوی سالم و عملی برای تمام کشورهای اسلامی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ابنا، سخنران، قشر دانش‌آموزی و نوجوان را مخاطب اصلی مبلغان امین دانست و تأکید کرد: مبلغ امین در واقع امانت‌دار سرمایه‌های الهی، سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های خانواده‌ها است که باید در روز قیامت در خصوص نحوه برخورد با این امانت و میزان تلاش برای تقویت آن پاسخگو بود. وی با اشاره به مکرر تأکیدات مقام معظم رهبری در بحث اهمیت نوجوان و جوان، تربیت و هدایت دینی این عزیزان را عملی عظیم و خطیر خواند. معاون فرهنگی تبلیغی جامعة الزهرا (س) دوران نوجوانی را حساس‌ترین دوران زندگانی نوجوانان، یعنی دوران شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی و گذار از وابستگی کامل خانوادگی به سمت استقلال فکری برشمرد.

او هشدار داد که دقیقاً همین نقطه، محلی است که کاملاً کانون توجه و تمرکز دشمن در حجمه فرهنگی قرار گرفته است و اگر مسئولان امر طراحی و برنامه‌ریزی نداشته باشند، دشمن در این امر موفق خواهد شد. وی تصریح کرد که عمده زندگی نوجوانان و جوانان در عرصه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سپری می‌شود و باید تدبیر کرد تا جوانان به سلامت از این مسیر عبور داده شوند. مبلغ موفق وظیفه دارد که با حفظ اصالت پیام، پیام را با منطق و مقتضای حال نوجوان به او منتقل کند، به گونه‌ای که بر عمق جان او نشسته و اثر کند.

تبیین ابعاد جنگ ترکیبی و شناختی

سخنران، مأموریت مبلغ امین را در شرایط جنگ ترکیبی و جنگ شناختی دشمن تبیین کرد و خواستار شناخت عمیق این جنگ شد. وی توضیح داد که جنگ امروزی حالت کلاسیک خود را از دست داده و تبدیل به نبرد نامتقارن، چندوجهی و ترکیبی از ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی شده که مهم‌ترین آن‌ها جنگ فرهنگی و شناختی است. او متذکر شد که دشمن در این جنگ صرفاً به دنبال اشغال نظامی نیست، بلکه همواره پیگیر تغییر باورها، سست کردن اراده‌ها و تغییر بینش‌ها و نگرش‌های جوانان است که نهایتاً به استحاله فکری فرهنگی منجر می‌شود.

وی با استناد به سخن امام خمینی (ره)، استحاله فرهنگی را سیلی محکمی بر اسلام دانست که به راحتی قابل جبران نیست. سخنران تفاوت عمده این جنگ را در این دانست که سلاح دشمن عمدتاً نامرئی است و در لوای ظاهر خاصی پیچیده شده که تشخیص آن برای نوجوان، والدین و حتی نخبگان دشوار است. او افزود: تمام تلاش دشمن در این میدان، استفاده از «جنگ روایت‌ها» است که سراسر تزویر و دروغ است، تا ایجاد شک، تردید و شبهه در ذهن و قلب جوان ایجاد شده و هویت او متزلزل گردد.

او ابزارهای اصلی عملیات دشمن را فضای اجتماعی، فضای سایبری و شبکه‌های اجتماعی معرفی کرد که خوراک بدون پالایش را به خورد نوجوان می‌دهند؛ این اقدامات موجب ایجاد شک و تردید نسبت به هویت دینی و هویت ملی، و در نهایت، تضعیف ایمان، اراده و امید به آینده می‌شود.

مبلغ امین؛ افسر فرهنگی در خط مقدم جبهه

معاون فرهنگی تبلیغی جامعة الزهرا (س)، هویت مبلغ امین را فراتر از یک مبلغ دینی دانست و او را «افسر فرهنگی جنگ نرم در خط مقدم جبهه» و «سنگربان ایمان، فکر و هویت نوجوان» معرفی کرد. وی دو رسالت اصلی را «امانت‌داری در انتقال مفاهیم دینی» و «بصیرت‌بخشی در برابر فتنه‌ها» برشمرد تا نوجوان از غبارآلودگی فضا نجات یابد و مسیر حق را دریابد.

او در تبیین ارکان رسالتی مبلغان برای مقابله با دشمن، چند محور کلیدی را مطرح کرد:

تقویت هویت دینی و ملی: این هویت باید تا جای ممکن تقویت شود و نوجوان به حبل‌الله المتین چنگ بزند و بداند که این ریسمان، اعتقاد اجتماعی، هویتی و ارزشی اوست. توسعه سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی: باید به جوان آموزش داده شود که نباید مصرف‌کننده صرف باشد، بلکه کنشگر فعال بوده و با استفاده از استدلال و مبانی دینی، هر چیزی را بپذیرد. الگوسازی عملی و ارتباط مؤثر: مبلغ باید الگوی عملی تمام‌نمایی برای دانش‌آموزان باشد. اگر مبلغ از صداقت می‌گوید، خود باید صادق‌ترین باشد، چرا که دانش‌آموز بیش از گفتار به عمل، رفتار، منش و پوشش توجه می‌کند و با عمل الگو می‌گیرد. امتزاج منطق با عشق: باید از انزجار و دافعه پرهیز شود و با رابطه عاطفی و عشق (که دوطرفه است)، نوجوانان را «صادقانه، خالصانه، مشفقانه و مادرانه» در آغوش گرفت و خطاهای آنان را با محبت تمام چشم‌پوشی کرد. ارتباط با امام زمان (عج): مهم‌ترین طراحی و بازدارنده در مقابل توطئه‌ها و حجمه‌های دشمن، عشق به امام زمان و ارتباط دلی با ایشان است.

در پایان، سخنران آمادگی جامعة الزهرا (س) را برای ارائه طرح «تربیت نسل منتظر» که در قرارگاه جنگ تبیین طراحی شده است، به مبلغان امین در فرصتی مقتضی اعلام کرد.

