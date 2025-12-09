به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اختتامیه جشنواره ملی نوآوری‌های تبلیغی جنات سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در قم، مرکز همایش‌های غدیر، با حضور مدیران عالی حوزه، مبلغان و فعالان فرهنگی برگزار و از طرح‌های برتر تقدیر شد. این جشنواره در پی تأکید رهبر انقلاب مبنی بر لزوم تشکیل کانون‌های عظیم تبلیغی با مأموریت‌های «تربیت مبلغ»، «تولید محتوا» و «تولید روش‌ها و قالب‌های به‌روز تبلیغی» توسط دفتر تبلیغات اسلامی شکل گرفت.

به گزارش خبرنگار ابنا، بر اساس آمار اعلام شده، در این رویداد ۱۲۵۳ طرح فعالیت نوآورانه تبلیغی به دبیرخانه ارسال شد که از این میزان، ۴۲ درصد سهم مبلغان خواهر و ۵۸ درصد سهم مبلغان برادر بود. این جشنواره ۱۴ رویداد استانی را شامل می‌شد که در آن ۹۵ طرح تبلیغی در معرض قضاوت داوران قرار گرفت.

تأکید مدیر حوزه‌های علمیه بر ابتکار و راهبری تبلیغی

آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در این مراسم با گرامی‌داشت ایام میلاد حضرت زهرا (س) و امام خمینی، تبلیغ را وظیفه‌ای سنگین و بلاغ مبین را دامنه عظیم حوزه دانست و افزود: حوزه نهادی برون‌گراست و خروجی آن در همه سطوح در خدمت فکر و فرهنگ جامعه است، اما در بخش ایجاد تناسب میان آورده‌های تبلیغی و واقعیت‌های فکری و فرهنگی جوانان، دچار مشکل است.

وی با تأکید بر لزوم ابتکار و خلاقیت در امر تبلیغ، حضرت زهرا (س) را یک راهبر تبلیغی و مُبدِع در شیوه‌های جدید برای ابلاغ پیام اصلی دین در حوزه ولایت و ماندگارسازی آن تفسیر کرد. همچنین، امام خمینی (ره) را بنیان‌گذار شیوه‌ها و راهبردهای جدید در تبلیغ معرفی نمود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور بر سه نکته کلیدی دیگر در این عرصه تأکید کرد:

۱. غرب‌شناسی و مواجهه با هوش مصنوعی: وی لزوم یک غرب‌شناسی درست و بنیادی را برای مبلغان ضروری دانست و خطر اندیشه غربی که در علوم، فناوری‌ها و سبک زندگی نفوذ دارد، گوشزد کرد. همچنین، پیشرفت موج هوش مصنوعی را به عنوان یک «فناوری شریک، تولیدکننده و خلاق» معرفی کرد که آینده تبلیغ را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید با نیم‌نگاهی به آن، آمادگی کسب شود.

۲. نظریه‌های واسط و تبلیغ تربیت‌محور: وی خواستار تولید «نظریه‌های واسط» برای اقناع جوانان و تحصیل‌کردگان شد. وی این نظریه‌ها را پردازش‌های قشنگ، نو و اصیلی دانست که از منابع غنی اسلامی بهره می‌گیرند و شهید مطهری را الگویی در این زمینه معرفی کرد. همچنین، تبلیغ را در منطق اسلام همان تربیت و ترسیخ اندیشه برای تغییرات پایدار رفتار دانست که مستلزم ارتباطات پیوسته است.

۳. راهبری و شبکه‌سازی: وی هنر راهبری در تبلیغ را بسیار مهم برشمرد که به معنای توانایی مبلغ در سهیم کردن و به کارگیری دیگران (معلم، هنرمند، جوان خوش‌ذوق) برای ترویج اندیشه اسلام و انقلاب است.

رئیس دفتر تبلیغات: مدرنیته ما را به انفعال فرهنگی کشانده است

حجت الاسلام والمسلمین واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، مسئله اقامه دین و تبلیغ رسالة الله را خروجی اساسی و کار مهم حوزه علمیه دانست و در پاسخ به اینکه چرا به نوآوری در تبلیغ نیاز است، بیان کرد که جامعه امروز از حالت سنتی که دین‌باوری در آن امری طبیعی و آسان بود، خارج شده و در معرض امواج مدرنیته قرار گرفته است.

وی با اشاره به سخنان جان گری، متفکر غربی، گفت: مدرنیته اگرچه در غرب به پایان رسیده، اما ظرفیت ویرانگر خود را در اخلاق و دین‌گرایی هر جا که وارد شده، آورده است.

رئیس دفتر تبلیغات جامعه امروز ایران را به سه بخش «مذهبی وفادار به قرائت رسمی»، «اقشار با تغییر ذائقه فرهنگی» (که هنوز دین‌باورند اما قالب‌های سنتی برایشان جذاب نیست) و «بخشی که مبتلای به دین‌گریزی و دین‌ستیزی شده» تقسیم کرد.

واعظی چهار چالش اساسی در مواجهه با این جامعه را برشمرد:

۱. واگرایی ارتباطی: بخش‌هایی از جامعه خود را در معرض قرار نمی‌دهند و گارد دارند.

۲. تفسیر تقابلی: مخاطب پیام‌های تبلیغی را به شکل انتقادی یا تقابلی تفسیر می‌کند، به گونه‌ای که نتیجه‌ای عکس آنچه مد نظر مبلغ است، می‌گیرد.

۳. انفعال فرهنگی: کار مبلغان در مقابل امپراتوری رسانه‌ای غرب و سلطه آن، که جوامع را به انفعال فرهنگی می‌کشاند، بسیار دشوار است.

۴. کاهش سرمایه اجتماعی فعالان مذهبی: این کاهش به علل مختلف سیاسی و اجتماعی ایجاد شده و افزایش مجدد آن، نیازمند زحمات زیادی است.

وی این جشنواره را نقطه آغازینی دانست که مسئولیت نهادهای حوزوی را در حمایت مضاعف می‌کند و خلاقیت و نوآوری را کار کسانی خواند که در میدان هستند، نه در اتاق‌های در بسته و محیط‌های انتزاعی.

پیام مرجعیت و لزوم تخصصی شدن تبلیغ

در این مراسم پیام آیت‌الله العظمی نوری همدانی مرجع عالی‌قدر نیز قرائت شد.

آیت‌الله نوری همدانی در این پیام، تبلیغ را نخستین مأموریت فضلا و رسالت سلب‌نشدنی حوزه دانست و بر این اصل تأکید کرد که هیچ روشی مؤثرتر از تبلیغ سنتی یا امر منبر و چهره به چهره نیست، هرچند اثرگذاری روش‌های جدید (مانند فضای مجازی و ساخت کلیپ) را کتمان نمی‌کند.

این مرجع عالیقدر همچنین تأکید کرد: تبلیغ یک هنر همراه با دانش است و مبلغ باید مُهَذَّب، عالم به زمان، مسلط به ادبیات فارسی و عربی باشد و مخاطب‌شناسی را در اولویت قرار دهد. این مرجع تقلید، بر لزوم تخصصی کردن ابعاد تبلیغ مانند مبلغ در فضای مجازی، هوش مصنوعی، انیمیشن و طبقات کودک و نوجوان تأکید ورزید.

آیت‌الله نوری همدانی خواستار آن شد که امر تبلیغ از یک مرکز واحد اداره شود تا از وضعیت موجود دخالت نهادهای مرتبط و غیرمرتبط خارج گردد.

