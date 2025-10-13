‌به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری «سومین همایش ملی بزرگداشت علّامه حسن زاده آملی(ره)» با حضور آیت‌الله «حسن رمضانی» رئیس هیئت موسس موسسه و مرکز تخصصی آوای توحید، امروز دوشنبه ـ ۲۱ مهرماه ـ در قم برگزار شد.

آیت‌الله رمضانی در این نشست خبری اظهار کرد: علامه حسن‌زاده آملی، با وجود شهرت در میان برخی اقشار، هنوز به‌طور شایسته در میان نسل جوان و تحصیل‌کرده اعم از حوزوی و دانشگاهی شناخته نشده است.

رئیس هیئت موسس موسسه و مرکز تخصصی آوای توحید ادامه داد: با احساس مسئولیتی که در قبال معرفی عالمان و فرهیختگان خود به جهانیان داریم، همه‌ساله در ایام ارتحال علامه حسن‌زاده آملی که مصادف با ۲۴ مهر است، برنامه‌ای تدارک دیده و همایشی را ترتیب می‌دهیم.

وی، مرحوم علامه حسن زاده آملی را به عنوان عالم علوم منقول و معقول معرفی کرد و ایشان را خواجه نصیرالدین زمان خود نامید که در علوم مختلف از جمله فقه، اصول، فلسفه، ریاضیات و حتی علوم غریبه؛ صاحب نظر بودند.

آیت‌الله رمضانی اظهار کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی با هدف تبیین حاشیه و متن در زندگی انسان است؛ باید تلاش کنیم تا امور مهمی مانند معرفت و انسان‌شناسی که به حاشیه رانده شده‌اند را به مرکز توجه بازگردانیم و مشکلات فکری و ذهنی انسان امروزی را حل کنیم.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام «محمدرضا حیدری» دبیر همایش بزرگداشت علامه حسن‌زاده آملی اعلام کرد: مؤسسه علمی تربیتی «آوای توحید» به عنوان برگزارکننده اصلی این همایش، از سال ۱۳۹۷ به همت جمعی از شاگردان مرحوم علامه حسن‌زاده با هدف نشر و ترویج اندیشه‌های ناب وی و ایجاد «امتداد اجتماعی علوم عقلی» تأسیس شده است.

وی در پایان اضافه کرد: این همایش با حضور شاگردان برجسته علامه و با همکاری ۲۰ نهادهای علمی و حوزوی از ساعت ۸ تا ۱۲ روز پنجشنبه ۲۴ مهر، در مدرسه فقهی ائمه اطهار برگزار می‌شود.

