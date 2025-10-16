به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حسن رمضانی، استاد حوزه و از شاگردان علامه حسن‌زاده آملی، در همایش ملی عالم ربانی و سالک توحیدی حضرت علامه حسن‌زاده آملی که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در قم برگزار شد، بر جایگاه علم و علمای الهی تأکید کرد و گفت: علم ودیعه‌ای الهی است که حیات مادی، معنوی و باطنی انسان را تضمین می‌کند و تکریم عالم، مسیر ورود به ملکوت و ارتقای حیات معنوی است.

علم؛ ودیعه‌ای الهی و سرچشمه حیات

آیت‌الله رمضانی در سخنان خود با بیان اهمیت علم نزد پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: در خزانه غیب الهی امور ثمین و ارزشمند فراوان است، اما در میان همه این ارزش‌ها، پیامبر اکرم(ص) علم را به عنوان ودیعه و امانت به زمینیان سپرده است. علما کسانی هستند که این علم را کسب کرده و برای خود و دیگران حفظ و منتقل می‌کنند.

وی افزود: علم چیزی است که حیات مادی، صوری، معنوی و باطنی انسان را تضمین و استمرار می‌بخشد. این علم است که ملک را به ملکوت تبدیل می‌کند و انسان را از عالم ماده به عالم ملکوت هدایت می‌نماید. علما واسطه انتقال این علم الهی هستند و همچون نور، آن را به همه جا نشر می‌دهند.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: علم واقعی، تنها به علوم دینی محدود نمی‌شود بلکه شامل فقه، فلسفه، عرفان و تمام علوم انسانی و بشری است که در مسیر هدایت انسان‌ها به کار گرفته می‌شود. فلسفه یا عرفانی که جدا از آموزه‌های اهل‌بیت باشد، قادر به رساندن انسان به حقیقت نیست.

تکریم عالم؛ راه ورود به جنات الهی

استاد حوزه علمیه ادامه داد: تکریم عالم مایه نورانیت و دخول در جنات ذات و جنات اعمال است. پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند: فمن أکرم علما أکرمنی و من أکرمنی أکرمه الله. ورود به بهشت تنها از مسیر علم و احترام به عالمان محقق می‌شود و تکریم علمای الهی وظیفه همگانی است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که کسانی که علم را دنبال می‌کنند و ارزش آن را می‌دانند، نه تنها در زندگی فردی موفق هستند، بلکه می‌توانند جامعه را به سوی کمال و تعالی هدایت کنند. این همان معنای ملکوتی شدن است که علم و معرفت را به انسان ارزانی می‌دارد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به برگزاری چهارمین دوره همایش افزود: امسال چهارمین همایش ملی عالم ربانی و سالک توحیدی حضرت علامه حسن‌زاده آملی برگزار شد. در سال‌های گذشته از سخنان آقایان حداد عادل و آیت‌الله اعرافی استفاده کردیم و امسال نیز از بیانات ارزشمند آیت‌الله فاضل لنکرانی در افتتاحیه بهره‌مند شدیم.

ارتباط علم و سلوک معنوی

وی بیان کرد: علما کسانی هستند که علم را نه برای خود بلکه برای دیگران نیز حفظ و نشر می‌دهند و این همان کاری است که حضرت علامه حسن‌زاده آملی در طول عمر خود انجام دادند. ایشان علوم دینی و انسانی را با معرفت عرفانی پیوند زدند و مسیر علم و سلوک معنوی را به شاگردان و جامعه علمی ارائه کردند.

آیت‌الله رمضانی در تشریح نقش علم در حیات انسان گفت: علم نه تنها حیات جسمانی و دنیوی انسان را تضمین می‌کند بلکه استمرار حیات باطنی، معنوی و اخلاقی را نیز فراهم می‌آورد. حیات معنوی، حیات معلمی، حیات اخلاقی و حیات انسانی همه و همه بدون علم امکان‌پذیر نیست. علما هستند که با نشر علم، این حیات را تضمین می‌کنند.

خاطره‌ای از آیت‌الله فاضل لنکرانی

استاد حوزه علمیه در ادامه به نقل خاطره‌ای از آیت‌الله فاضل لنکرانی پرداخت و گفت: روزی خدمت ایشان بودم و نقل کردند که در حضور امام(ره) کتاب فصوص را مرور کردند و فرمودند افسوس که این علوم از حوزه رخت بربسته است. همچنین یادم است زمانی که یک طلبه بحثی با ایشان درباره فلسفه داشت و اصرار غیرمنطقی می‌کرد، آیت‌الله فاضل فرمودند: ما با کسی که فلسفه نخوانده است بحث نمی‌کنیم. این نشان‌دهنده اهمیت علم و فلسفه در سلوک علمی است.

آیت‌الله رمضانی افزود: علم، مسیر انسان را به ملکوت روشن می‌کند و تکریم و حمایت از علمای الهی، خود نوعی عبادت و قرب به خداوند است. علما در این مسیر چراغ هدایت و واسطه انتقال علوم به دیگران هستند.

میزگرد تخصصی و بخش‌های همایش

وی با اشاره به دیگر بخش‌های همایش گفت: میزگرد تخصصی با عنوان عرفان، اجتماع و معرفت نفس از منظر علامه حسن‌زاده آملی دیگر بخش این مراسم است. این میزگرد به بررسی ارتباط میان علم، اخلاق، معنویت و سلوک عملی می‌پردازد و تلاش می‌کند آموزه‌های علامه را به نسل امروز منتقل کند.

آیت‌الله رمضانی همچنین اظهار داشت: برگزاری چنین همایش‌هایی، بستر مناسبی برای ایجاد گفتگو و تبادل نظر میان استادان، طلاب و علاقه‌مندان به علوم اسلامی فراهم می‌کند و نشان‌دهنده استمرار تلاش‌های علمی و معنوی در جامعه حوزه‌ای است.

استاد حوزه علمیه در پایان سخنان خود تأکید کرد: علم، ودیعه الهی است که حیات انسان را تضمین و جامعه را تعالی می‌بخشد. تکریم و احترام به علما، مسیر ورود به جنات و ملکوت الهی را هموار می‌کند. بهره‌گیری از آموزه‌های علامه حسن‌زاده آملی، چه در بعد علمی و چه در بعد معنوی، بهترین راه ارتقای دانش دینی، فرهنگی و اخلاقی جامعه است.

وی افزود: با وجود رحلت علامه، همایش‌ها و فعالیت‌های علمی همچنان باید ادامه یابد تا آموزه‌ها و معارف ایشان به نسل‌های آینده منتقل شود و شاگردان و علاقه‌مندان بتوانند از آن بهره‌مند شوند. علم، زندگی را استمرار می‌بخشد و جامعه‌ای که به علم توجه داشته باشد، هم در دنیا و هم در آخرت بهره‌مند خواهد شد.

