به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری، دبیر همایش ملی بزرگداشت علامه حسن‌زاده آملی که در سالن همایش‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم، برگزار شد، از ثبت رسمی مقالات این رویداد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خبر داد و گفت: ثبت مقالات در پایگاه ISC، ضمن افزایش ضریب استناد علمی، زمینه معرفی آثار علامه حسن‌زاده آملی را در سطح جهانی فراهم می‌کند.

وی هدف این اقدام را اعتباربخشی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره اندیشه‌های علامه دانست و افزود: تلاش کردیم آثار علمی منتشرشده در این همایش به‌صورت مرجع در دسترس مراکز دانشگاهی و حوزوی داخل و خارج کشور قرار گیرد تا نسل جوان بتواند با شخصیت جامع‌الاطراف علامه بیشتر آشنا شود.

دریافت ۵۳ مقاله علمی

حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری افزود: در مدت شش ماه ۵۳ مقاله از اساتید، محققان و طلاب به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری علمی، تعدادی از آن‌ها به‌عنوان آثار برگزیده و شماری نیز به‌عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب شدند.

وی با اشاره به اهداف کلان همایش تصریح کرد: احیای نام و اندیشه علامه حسن‌زاده آملی و معرفی ابعاد علمی، فلسفی و عرفانی او به نسل جوان و جامعه علمی کشور، دو محور اصلی ما در طراحی و اجرای همایش بود.

همکاری بیش از ۲۰ نهاد علمی و فرهنگی

حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری ضمن قدردانی از نهادهای همکار گفت: مؤسسه آوای توحید به‌عنوان مجری اصلی، با همراهی مدیریت حوزه‌های علمیه، معاونت پژوهش حوزه و بیش از ۲۰ مرکز علمی و فرهنگی در این مسیر همکاری داشتند.

وی افزود: در طول برگزاری جلسات هماهنگی، اعضای هیئت‌رئیسه و کمیته‌های علمی و اجرایی نقش فعالی ایفا کردند و با وجود محدودیت زمانی، برنامه‌ها در سطحی شایسته برگزار شد.

دبیر همایش از مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و سایر نهادهای همکار به‌ویژه سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیمای قم به‌خاطر پشتیبانی گسترده در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

تمرکز پژوهش‌ها بر معرفت فاطمی و جایگاه زن

دبیر همایش در ادامه به محورهای پژوهشی اشاره کرد و گفت: موضوعات اصلی بر اساس منظومه فکری علامه حسن‌زاده آملی انتخاب شد که از جمله آن‌ها می‌توان به مباحث معرفت نفس، عرفان نظری، فلسفه اسلامی و جایگاه زن در نظام هستی اشاره کرد.

وی افزود: کتاب ارزشمند فصّ فاطمی یکی از آثار فاخر علامه است که به تحلیل مقام حضرت زهرا(س) می‌پردازد. در میان مقالات دریافتی، بیش از ده اثر با محوریت این کتاب به دبیرخانه ارسال شده است. این آثار، جلوه‌ای از نگاه عمیق علامه به جایگاه زن در نظام آفرینش و معرفت فاطمی است.

درخشش بانوان پژوهشگر در محور فاطمی

حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری با اشاره به حضور فعال بانوان پژوهشگر در این همایش گفت: یکی از برگزیدگان امسال از بانوان حوزوی است که مقاله‌ای در محور معرفت فاطمی ارائه کرد و از سوی هیئت علمی به‌عنوان اثر ممتاز شناخته شد. این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانوان در پیگیری مباحث معرفتی برگرفته از اندیشه‌های علامه است.

وی تأکید کرد: علامه حسن‌زاده آملی در آثار خود، زن را مظهر اسم رحمان و رحیم الهی معرفی می‌کند و بر کرامت وجودی و معنوی او تأکید دارد. این نگاه عمیق، امروز می‌تواند مبنای الهام‌بخش برای پژوهش‌های علمی و فرهنگی در حوزه زن و خانواده باشد.

لزوم استمرار جریان علمی همایش

در پایان، دبیر همایش با اشاره به ضرورت تداوم این حرکت علمی گفت: برگزاری این رویداد تنها یادبود یک عالم بزرگ نیست، بلکه گامی در جهت ترویج علم و معرفت در جامعه است. مقرر شده است دبیرخانه دائمی همایش در ذیل معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه تشکیل شود تا اندیشه‌های علامه به‌صورت منسجم‌تر پیگیری گردد.

وی افزود: همایش علامه حسن‌زاده آملی، الگویی برای پیوند میان حوزه و دانشگاه و فرصتی برای بازخوانی میراث فکری عالمان ربانی است. امیدواریم این مسیر در سال‌های آینده با قوت بیشتری ادامه یابد.

..........................

پایان پیام