به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی در همایش ملی عالم ربانی و سالک توحیدی که به مناسبت پاسداشت مقام علمی حضرت علامه حسنزاده آملی برگزار شد، با بیان خاطراتی از حضور در محضر این استاد برجسته، بر جامعیت کمنظیر علمی، اخلاقی و معرفتی ایشان تأکید کرد و بهرهگیری از آموزههای علامه را بهترین راه برای ارتقای دانش دینی و فرهنگی جامعه دانست.
جامعیت علمی بینظیر
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ابتدای سخنان خود با اشاره به سابقه حضور در محضر علامه حسنزاده آملی، این تجربه را توفیقی بزرگ توصیف کرد و گفت: توفیق داشتم بخش مهمی از اشارات ایشان را دنبال کنم و در محضر ایشان بهرهمند شوم. این تجربه برای من حقی بزرگ بود و افتخار میکنم که گوشهای از حق ایشان را ادا کنم.
آیتالله فاضل لنکرانی، شخصیت علامه حسنزاده آملی را با واژگانی چون فلسفی، قرآنی، علمی و حکمی توصیف کرد و افزود: ایشان در جامعه علمی و دینی نمونهای کمنظیر بودند و تسلطشان بر کتابهای فلسفی، تفسیری و حدیثی و درک دقیق از معارف قرآن و روایات، واقعاً بینظیر بود.
وی با اشاره به توانایی علامه در تحلیل و تدبیر مسائل پیچیده، تصریح کرد: تسلط ایشان بر مسائل فلسفی و حکمی به گونهای بود که کمتر کسی در تاریخ علم اسلامی توانسته است این ابعاد را در کنار هم جمع کند.
اهتمام به قرآن و عترت و علمی منسوب به اهلبیت(ع)
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به عشق و علاقه علامه به قرآن و روایات، نمونهای از روش تدریس ایشان در تفسیر قرآن را بیان کرد: زمانی که برای مطالعه تفسیر به محضر ایشان مراجعه میکردیم، توصیه میکردند که مجموعه مجمعالبیان را از اول تا آخر مطالعه کنیم. این موضوع نشاندهنده عشق و توجه دقیق ایشان به معارف اهلبیت و قرآن کریم است.
آیتالله فاضل لنکرانی با تأکید بر اینکه علم علامه، علمی منسوب به اهلبیت(ع) بود، گفت: این علم به واسطه هدایت و لطایف الهی در وجود ایشان تجلی یافته و در مسیر تعلیم و تربیت دیگران به کار گرفته شد.
وی افزود: علامه با احاطه بر فلسفه، عرفان، تفسیر قرآن، فقه و علوم انسانی، نمونهای بینظیر از جامعیت علمی بودند و هر بحثی را با استناد به قرآن و سنت مستند میکردند.
اخلاق و رفتار استادی و رویکرد اهلبیتی در علوم
این استاد برجسته حوزه به اخلاق و رفتار علامه حسنزاده آملی نیز پرداخت و گفت: در تمامی مراجعات به محضر ایشان، شاهد تواضع، تکریم شاگردان و دقت علمی بودم. علامه با گشادهرویی و احترام، علم و تجربه خود را منتقل میکردند و هر بحثی را با استناد به قرآن، روایات و اصول فلسفی و حکمی محکم میساختند.
آیتالله فاضل لنکرانی با بیان حدیث انا مدینه العلم و علی بابها از امام علی(ع)، تصریح کرد: علم واقعی تنها علم دین نیست، بلکه حقیقت علم در جمیع اقسام و انواع آن نزد اهلبیت است.
وی هشدار داد: فیلسوفی که گمان کند فلسفه او را به خدا میرساند، در اشتباه است و کسی که عرفان را منقطع از ثقلین بداند، مرتکب خطای محض شده است.
تبیین دقیق روایات با بهرهگیری از فلسفه
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با اشاره به موضوع جبر و اختیار، گفت: در حالی که عبارات فلاسفه در این زمینه بوی جبر میدهد، علامه حسنزاده آملی با ذکر مبانی و اقوال مختلف، در نهایت بر اساس روایت معروف امر بین الامرین رأی میداد.
وی تأکید کرد: برای قضاوت درباره این شخصیت بزرگ، نباید تنها از یک زاویه به ایشان نگاه کرد، بلکه باید اهتمام ایشان به قرآن، عرفان، روایات و فلسفه را به صورت متوازن مورد توجه قرار داد.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در پایان با بیان اینکه رحلت علامه حسنزاده آملی خلأ بزرگی در حوزههای علمیه ایجاد کرده است، اظهار داشت: امیدوارم حوزه روایات و آیات را بر مبنای قواعد محکم فلسفی تبیین کند، زیرا بسیاری از روایات بدون فلسفه قابل فهم نیست.
وی علامه حسنزاده آملی را نمونهای از انسان کامل علمی و معنوی دانست که علوم دینی و انسانی را با معرفت عرفانی پیوند زد و مسیر علم و سلوک معنوی را به شاگردان و جامعه علمی ارائه کرد.
آیتالله فاضل لنکرانی در خاتمه تأکید کرد: بهرهگیری از آموزههای علامه بهترین راه برای ارتقای دانش دینی و فرهنگی جامعه است. ایشان در جزئیترین مسائل اخلاقی و آداب نیز مقید به شرع بود و حق معارفی که به حوزه و بشر ارائه کرده، هنوز ادا نشده است.
