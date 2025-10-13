سه محور اصلی در تفسیر قرآنی اشعار حافظ

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی وافی، مشاور فرهنگی و مذهبی مدیرعامل شستا، در نشستی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، به تبیین پیوندهای میان غزلیات این شاعر بزرگ و معارف قرآنی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور طولانی‌مدت خود در عرصه فرهنگی، از نقش مشاورتی خود در شستا گفت و افزود: برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که ارتباط یک نهاد اقتصادی با مسائل فرهنگی چیست؟ اما آنچه در عمل مشاهده کردیم، وجود ۱۵ برنامه فرهنگی جامع و مؤثر در این مجموعه بود؛ برنامه‌هایی که بی‌سر و صدا و بدون خودنمایی در حال اجراست. این اقدامات، گواهی بر این است که فعالیت اقتصادی می‌تواند با حرکتی جهادی و با پشتوانه‌ای معنوی همراه باشد.

نگاهی قرآنی به غزلیات حافظ

مشاور فرهنگی شستا در بخش اصلی سخنرانی خود، به بررسی غزلی از حافظ با استناد به تفاسیر قرآنی پرداخت و اظهار داشت: نگاه حافظ به ظاهر و باطن، کاملاً با آموزه‌های قرآنی همسو است. او ظاهر را نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان گذرگاهی برای رسیدن به باطن می‌شناسد. همان‌طور که در نماز، ظاهر واجد شرایط است، اما هدف نهایی، رسیدن به نورانیت و حقیقت نماز است.

وی سه رکن اصلی در خوانش قرآنی از اشعار حافظ را برشمرد و افزود:عبور از ظاهر به باطن؛ اولین نکته ای است که حرکت از ظاهر به سوی باطن است. همان‌گونه که در آستان موسی(ع) باید از در وارد شد، اعمال ما نیز باید از ظاهر مناسکی به باطن نورانی برسد. دومین امر مراقبه و ذکر دائمی است که دومین محور، "مراقبه" است. انسان همواره باید با ذکری دائمی، چشم دل را به سوی خداوند نگاه دارد و عمر گران‌بها را به غفلت نگذراند.همچنین تلفیق دنیا و آخرت سومین ویژگی است .این ویژگی نگاهی است که دین را مختص آخرت نمی‌داند، بلکه آن را بستری برای آبادانی و بهره‌برداری صحیح از دنیا در مسیر رسیدن به آخرت می‌داند. دینی که نتواند رفاه، امنیت و نظم را برای زندگی دنیوی به ارمغان آورد، به درستی معرفی نشده است.

اشاره به دیدگاه شهید مطهری درباره حافظ

حجت‌الاسلام وافی در ادامه با اشاره به ارادت ویژه شهید مرتضی مطهری به حافظ، خاطرنشان کرد:شهید مطهری در حاشیه‌نویسی‌های خود بر دیوان حافظ، بر این غزل تأکید ویژه‌ای داشته و آن را نمونه‌ای عالی از عرفان ناب اسلامی دانسته است.

وی در پایان با بیان اینکه «دین ما آمیزه‌ای از خردورزی و عاطفه، و فردیت و اجتماع است»، ابراز امیدواری کرد: با تبیین این مفاهیم ناب، شاهد هرچه بیشتر فرهنگ در جامعه باشیم.

این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و کارکنان شستا برگزار شد.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

