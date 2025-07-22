نشست ویژه‌ ایران با ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه

«کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به نیویورک سفر کرده است، در جمع خبرنگاران ایرانی درباره اهداف سفر خود گفت: وزیر خارجه پاکستان که اکنون کشورش رئیس دورهای شورای امنیت سازمان ملل متحد است در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دو نشست درباره صلح و امنیت بینالمللی و فلسطین را شخصا مدیریت خواهد کرد و از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران دعوت کرده است که در این نشستها شرکت کنند.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ما نظرات جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مباحث صلح و امنیت بین المللی، تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا و نظراتمان درباره وضعیت فلسطین و غزه را در این دو نشست تشریح خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به دیدار خود با رئیس صلیب سرخ جهانی در نیویورک گفت: با رئیس صلیب سرخ جهانی دیداری داشتم و موضوعات مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم از جمله جنایتی که رژیم صهیونیستی به ویژه در مورد غیرنظامیان، زنان و کودکان در جریان تجاوز به جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده و مسوولیت سنگینی که متوجه صلیب سرخ جهانی است.
رژیم صهیونیستی فریبکاریهایی را در شورای امنیت انجام داده است
غریبآبادی افزود: همچنین جلسهای را با هیاتهای نمایندگی کشورها نزد سازمان ملل داشتیم. در جریان این نشست، تجاوزی که به جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و مغایرت آن با حقوق بینالملل و سطح جنایاتی که رژیم صهیونیستی و آمریکا مرتکب شدند و وظایف سازمان ملل و شورای امنیت را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در خصوص مسائل دیگر از جمله انتظاراتی را که ما از سازمانهای بینالمللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل داریم نیز مباحثی را طرح کردم.
وی ادامه داد : مهم است که کشورها، واقعیتها را از نزدیک بشنوند و مطلع شوند.
معاون وزیر خارجه ادامه داد: رژیم صهیونیستی، فریبکاریهایی را در طول چند اجلاس گذشته در شورای امنیت انجام داده است. مثلا اینکه ما حق دفاع مشروع داشتیم، ایران تهدیدی است و باید بهصورت پیشدستانه به ایران حمله می کردیم! برنامه هستهای ایران تهدید است و ادعا کرده که به حقوق بینالملل پایبند بودند و غیرنظامیان را هدف قرار ندادند! لازم است که حتما در تماس نزدیک با کشورها به این عوامفریبیها بپردازیم و هشدارهای لازم را بدهیم و اطلاعات صحیح و دقیق را در اختیار سازمانهای بینالمللی و کشورها قرار دهیم.
وی ادامه داد: در مورد اینها، بصورت مستدل با هیاتهای نمایندگیهای مختلف در سازمان ملل صحبت کردم.
۱۲۰ کشور تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کردند
غریبآبادی همچنین گفت: نشستی را با اعضای گروه دوستان منشور ملل متحد داشتم که بیش از ۲۰ کشور در آن عضو هستند. آنها کشورهای همفکر و مخالف رویههای استعماری و سوءاستفاده از سازمانهای بینالمللی و شورای امنیت هستند. آنها عمدتا کشورهایی بودند که از جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند و تجاوز را محکوم کردند، البته در کنار بیش از ۱۰۰ کشور دیگر و در واقع ۱۲۰ کشور این تجاوز را محکوم کردند.
معاون وزیر خارجه ادامه داد: نشستهای دیگری هم البته برنامهریزی شده است. از جمله با ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت نشست ویژه ای خواهم داشت، هم درباره تجاوز و جنایت مسلحانه صحبت و انتظاراتمان را از آنها طرح خواهیم کرد. در این جلسه درباره بحثهایی که این روزها به نقل از سه کشور اروپایی مطرح شده و درباره «تلاشهای مذبوحانه» آنها برای بحث مکانیسم ماشه که واقعا از نظر قانونی هیچ جایگاهی ندارد، صحبت خواهیم کرد.
غریبآبادی تصریح کرد: این توافقی که هفت سال است اجرا نمیشود، اینها دنبال برگرداندن قطعنامههای خاتمه یافته شورای امنیت هستند. با اعضای غیردائم راجع این هم صحبت خواهم کرد و آنها را در جریان فعالیتها و تلاشهای دیپلماتیک و اینکه جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان واقعا به دیپلماسی اهمیت داده است، قرار خواهم داد و اینکه چه کسانی به دیپلماسی خیانت کردند را تبیین خواهیم کرد.
در دیدار اروپاییها در استانبول مواضع خود را مطرح خواهیم کرد
معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره نشست ایران و تروئیکای اروپا در روز جمعه در استانبول گفت: به دنبال تماس وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و همچنین هماهنگ کننده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی با آقای عراقچی، وزیر امور خارجه، این نشست برنامه ریزی شد.
غریبآبادی تصریح کرد: ما تفاهم کردیم که صبح جمعه در استانبول دیداری داشته باشیم و هم در مورد مباحث دیپلماتیک و دیپلماسی صحبت کنیم و هم در خصوص موضوع مکانیسم ماشه و حرفهایی که بالاخره الان اروپاییها میزنند و طبیعتا ما مواضع خود را مطرح خواهیم کرد.
