به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل وارد پنجمین روز اجرایی خود شده، منابع محلی از شهادت ۹ فلسطینی بر اثر تیراندازی و حملات هوایی ارتش اسرائیل در نقاط مختلف نوار غزه خبر دادند.
بر اساس گزارشهای محلی، ۶ نفر در شهر غزه و مناطق شمالی و ۳ نفر دیگر در جنوب این منطقه بر اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدند. منابع پزشکی نیز اعلام کردند که دو فلسطینی در منطقه الشجاعیه در شرق شهر غزه، هنگام بازدید از خانههای آسیبدیده خود، هدف حمله پهپادهای اسرائیلی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند.
همچنین در حمله پهپادی به منطقه الفخاری در شرق خانیونس، یک فلسطینی شهید و یک نفر دیگر زخمی شد. در حمله به اردوگاه آوارگان حلاوه در جبالیا البلد نیز چندین نفر مجروح شدند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای مدعی شد که تعدادی از افراد مشکوک از «خط زرد» عبور کرده و به نیروهای عملیاتی در شمال غزه نزدیک شدهاند. طبق این ادعا، ارتش تلاش کرده آنها را دور کند، اما افراد مذکور به هشدارها توجه نکردهاند.
آخرین گروگانهای اسرائیلی زنده، روز دوشنبه توسط حماس آزاد شدند و اسرائیل نیز شماری از اسرای فلسطینی را آزاد کرد. این اقدامات در چارچوب توافق آتشبس صورت گرفت که پنجشنبه گذشته اعلام شد و از ظهر جمعه وارد مرحله اجرایی شد.
رئیسجمهور آمریکا پایان جنگ دو ساله را اعلام کرد؛ جنگی که تحولات خاورمیانه را بهطور اساسی دگرگون کرده بود.
اسماعیل الثوابتة مدیر دفتر رسانهای دولت غزه، در گفتوگو با رویترز تأکید کرد که حماس اجازه ایجاد خلأ امنیتی را نخواهد داد و امنیت مردم و اموال آنان را حفظ خواهد کرد.
