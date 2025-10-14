به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که نگاه جهانیان به نشست بین‌المللی در شهر ساحلی شرم‌الشیخ مصر دوخته شده بود، امیدها بر آن بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، طرح خود برای صلح در خاورمیانه را روشن کند. اما او منطقه را ترک کرد، بی‌آنکه پاسخی به پرسش‌هایی دهد که پیش از ورودش مطرح شده بودند.

سی ان ان عربی نوشت: مرحله نخست طرح ترامپ درباره غزه روز دوشنبه با موفقیت نسبی همراه بود؛ آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و توقف درگیری‌ها در غزه از جمله دستاوردهای آن بود. اما مرحله دوم که شامل خلع سلاح حماس و تعیین ساختار حکمرانی در غزه است، هنوز وارد مذاکره نشده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

از جمله پرسش‌های مهمی که بی‌پاسخ ماندند: مرحله بعدی مذاکرات درباره غزه چگونه خواهد بود؟ چه کشوری یا نیروی چندملیتی حفظ صلح را تشکیل خواهد داد و مأموریت آن چیست؟ آیا روزی کشور مستقل فلسطین تشکیل خواهد شد؟

برگزاری سریع این نشست نشان‌دهنده تلاش کشورهای عربی برای حفظ تحرک دیپلماتیک و درگیر نگه‌داشتن ترامپ در روند مذاکرات بود. با این حال، ابهام بر فضای نشست سایه افکند؛ از برنامه‌های اعلام‌نشده ترامپ گرفته تا فهرست نامشخص شرکت‌کنندگان.

خبرنگاران بین‌المللی برای دریافت مجوز حضور با مشکلاتی مواجه شدند و فهرست نهایی شرکت‌کنندگان نیز گیج‌کننده بود. در میان حاضران، رئیس فیفا، نخست‌وزیر مجارستان و هیأتی از پاراگوئه دیده شدند، اما رهبران کشورهای درگیر در بحران‌های منطقه‌ای غایب بودند. مصر اعلام کرده بود که نخست‌وزیر اسرائیل در نشست حضور خواهد داشت، اما نتانیاهو بعداً اعلام کرد که شرکت نمی‌کند.

ترامپ نیز با اشتباهی عجیب، در جریان نشست نام شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات را صدا زد، در حالی که او در جمع حاضر نبود. همچنین غیبت محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، نیز چشمگیر بود و تردیدهایی درباره میزان حمایت منطقه‌ای از طرح ترامپ ایجاد کرد.

یکی از شگفتی‌های شب نشست، دیدار و دست دادن محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با ترامپ بود؛ فردی که چند هفته پیش ویزای آمریکا برای او لغو شده بود و از حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک محروم مانده بود.

با وجود همه ابهامات، شاید مهم‌ترین نتیجه نشست، سندی بود که ترامپ و میانجی‌گران امضا کردند؛ سندی که در آن رئیس‌جمهور آمریکا تعهد خود به پایان جنگ در غزه را به‌صورت مکتوب ثبت کرد.

در پایان، اگرچه جزئیات همچنان مبهم است، اما دست‌کم اکنون یک تعهد رسمی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد.

