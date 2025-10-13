به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور ایالات متحده شامگاه دوشنبه در شهر شرم‌الشیخ حضور یافت تا در اجلاس صلح غزه شرکت کند؛ در مراسمی رسمی، سند توافق میان اسرائیل و حماس با امضای او و رؤسای برخی کشورها به امضاء رسید.

در آغاز مراسم، رئیس‌جمهور آمریکا ضمن تشکر از تلاش‌های قطر در میانجی‌گری گفت امیر قطر «رهبر فوق‌العاده» است. سپس او با اشاره به پیامد تاریخی این توافق اظهار داشت: «جنگ سرانجام تمام شد؛ رسیدن به این نقطه سه هزار سال طول کشید و قرار است ادامه یابد.»

علاوه بر امضای ترامپ، اسناد مربوط به این توافق توسط رئیس‌جمهور مصر، رئیس‌جمهور ترکیه و نخست‌وزیر قطر نیز به امضاء رسید.

ترامپ توافق غزه را «پیچیده‌ترین توافق» خواند و در اظهارات دیگری خاطرنشان کرد که این اقدام باعث جلوگیری از آغاز جنگ جهانی سوم در خاورمیانه خواهد شد. او همچنین تأکید کرد: «امروز معامله بزرگی انجام دادیم، پس لبخند خواهیم زد!»

در ادامه، وی در دیدار جداگانه با رئیس‌جمهور ترکیه ضمن تبریک به او به دلیل نیروی نظامی کشورش، تأکید کرد: «اردوغان یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان را دارد. او بسیار مقتدرتر از آن چیزی است که نشان می‌دهد.» ترامپ در این دیدار افزود که روابط دو کشور دوستانه است و از وی به دلیل دوستی سازنده قدردانی کرد. (ایسنا)

منابع خبری همچنین گزارش داده‌اند که در جریان این مراسم، رهبران شرکت‌کننده عکس یادگاری گرفتند و سپس به امضای رسمی سند توافق پرداختند. (ایسنا)

در بیانیه نهایی اجلاس، تأکید شده است که این توافق نه تنها پایان مواجهه نظامی فعلی را رقم می‌زند، بلکه می‌تواند مسیر جدیدی برای صلح پایدار در منطقه فراهم آورد. با این حال، جزئیات عملیاتی و ضمانت‌های اجرای مفاد توافق هنوز به طور کامل اعلام نشده‌اند.

