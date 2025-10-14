پیشنهاد مالزی برای حضور در عملیات صلح غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انور ابراهیم نخستوزیر مالزی، اعلام کرد که کشورش آمادگی دارد در چارچوب تلاشهای بینالمللی برای برقراری صلح، در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در نوار غزه مشارکت کند.
ابراهیم در واکنش به تحولات اخیر و برنامههای آینده کوالالامپور در قبال غزه، تأکید کرد که مالزی آماده است در روند صلح جهانی نقشآفرینی کند. وی همچنین افزود که با مقامات مصری درباره ارسال کمکهای انسانی و پزشکی به غزه از طریق گذرگاه رفح گفتوگوی تلفنی خواهد داشت.
این اعلام موضع پس از برگزاری نشست بینالمللی در شهر شرمالشیخ مصر صورت گرفت؛ نشستی که با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر منجر به توافق آتشبس میان اسرائیل و جنبش حماس شد.
رئیسجمهور آمریکا در جریان این نشست تأکید کرد که کشورهای خاورمیانه باید اکنون متحد شوند و مأموریت صلح را به سرانجام برسانند.
توافق آتشبس به جنگی پایان داد که نزدیک به دو سال ادامه داشت و منجر به کشته شدن دهها هزار غیرنظامی در نوار غزه و تخریب گسترده زیرساختهای این منطقه شد.
بر اساس مفاد توافق، آتشبس کامل برقرار خواهد شد و اجرای طرحی چندمرحلهای برای صلح آغاز میشود که شامل آزادی زندانیان، بازگشت آوارگان و آغاز روند بازسازی گسترده با نظارت بینالمللی خواهد بود.
