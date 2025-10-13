به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، در جریان نشست و دیدارهای چندجانبه در شرم الشیخ با مقامات بین‌المللی و سران کشورهای منطقه، خواستار کاهش تنش و تمرکز بر راه‌حل‌های گفت‌وگومحور در مناسبات ایران و غرب شد.

السودانی در دیدار با پادشاهان، رؤسای جمهور و نخست‌وزیران کشورهای مختلف، ضمن تأکید بر لزوم آرام‌سازی اوضاع منطقه، بر جایگاه گفت‌وگو به عنوان ابزار اصلی حل منازعات تأکید کرد. در این نشست‌ها، بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده هسته‌ای ایران و دیگر مسائل منطقه‌ای مطرح گردید.

در این ملاقات‌ها، فهرستی از طرف‌های شرکت‌کننده حضور داشتند، از جمله پادشاهان اردن و بحرین، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، رؤسای جمهور آذربایجان و قبرس و نیز نخست‌وزیران آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، یونان و ارمنستان.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به وضعیت ناگوار فلسطینی‌ها در غزه، بر اهمیت همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به رنج‌های انسانی تأکید کرد. در این راستا، تلاش‌ها معطوف به توقف درگیری‌ها علیه غیرنظامیان، تأمین کمک‌های انسانی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ بود.

وی همچنین از کشورهای بزرگ، سازمان‌ها و نهادهای عربی و بین‌المللی خواست تا در بازسازی غزه و تأمین ملزومات اساسی مردم فلسطین مشارکت فعال داشته باشند، تا فشارهای انسانی بر ساکنان نوار غزه کاهش یابد.

گفتنی است که محور این دیدارها بر تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، هماهنگی میان کشورهای همسایه و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل برای اختلافات بزرگ منطقه‌ای بود.

..............................

پایان پیام/