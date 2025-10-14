به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار کتاب «سفرهای سر جان ماندویل» از سوی انتشارات «کرمیزی کدی» در ترکیه به دلیل توهین آشکار به پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) با واکنشهای تند در این کشور روبهرو شده است.
خبرگزاری محلی ترکیه نوشت در بخشی از این کتاب، عبارات موهن و جعلی نسبت به شخصیت پیامبر(ص) آمده که خشم و انتقاد گسترده مسلمانان را برانگیخته است. در صفحه ۱۰۹ این کتاب، مطالبی توهینآمیز دربارۀ پیامبر اسلام(ص) ذکر شده و در صفحه ۱۱ نیز عباراتی تحقیرآمیز در ارتباط با شخصیت ایشان درج شده است.
این رسانه افزود که این عبارات که فاقد هرگونه پشتوانه تاریخی و دینی هستند، بهعنوان بخشی از یک روایت قرون وسطایی غربی و دارای رویکرد اسلامستیزانه هستند. بسیاری از منتقدان خواستار عذرخواهی رسمی ناشر، جمعآوری کتاب از بازار و برخورد قانونی با مسئولان انتشار آن شدهاند.
.........
پایان پیام
نظر شما