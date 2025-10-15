موساد کارزار جذب نیرو در یمن را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود توقف عملیات حمایتی یمن از نوار غزه پس از اجرایی شدن توافق آتش‌بس در آغاز هفته، تهدیدهای اسرائیل علیه صنعاء همچنان ادامه دارد. چند روز پس از آن‌که «شبکه ۱۲» عبری اعلام کرد دولت بنیامین نتانیاهو برنامه‌ریزی کرده عملیات علیه یمن را حتی پس از پایان جنگ غزه ادامه دهد، این شبکه به نقل از یک مقام بلندپایه امنیتی گزارش داد که اخیراً در داخل دستگاه امنیتی اسرائیل بحث‌های فشرده‌ای انجام شده و در نهایت تصمیم گرفته‌اند پرونده یمن را از غزه جدا کنند تا پس از آتش‌بس در غزه، اقدامات نظامی علیه یمن ادامه یابد.

براساس گزارش روزنامه «الأخبار» لبنان، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل(موساد) طی دو روز گذشته، یک کارزار گسترده جذب و استخدام نیرو در یمن را از طریق شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده است. موساد از مخالفان انصارالله دعوت کرده تا به «یگان ۵۰۴» وابسته به آن بپیوندند. ناظران در صنعاء هشدار داده‌اند این تحرک گسترده نشان‌دهنده تمایل اسرائیل برای تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی خود در یمن در آینده نزدیک و اجرای حملات انتقام‌جویانه به دلیل حمایت یمن از غزه است.

در مقابل، صنعاء که پیش‌تر از توافق آتش‌بس در غزه و اجرای مرحله نخست آن استقبال کرده بود، تأکید کرده است که انگشت روی ماشه باقی می‌ماند و تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد. در همین راستا، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنرانی به مناسبت شصت و دومین سالگرد انقلاب ۱۴ اکتبر، بر هوشیاری و آمادگی کامل این کشور برای هرگونه وضعیت اضطراری تأکید کرد.

او گفت: کار برای توسعه توانمندی‌های نظامی در همه زمینه‌ها ادامه دارد تا بازدارندگی در برابر حملات خصمانه شدید علیه یمن و امنیت آن تقویت شود. وی از عربستان سعودی خواست تا از مرحله کاهش تنش عبور کرده و به پایان دادن کامل تجاوز و محاصره یمن و اجرای تعهدات آشکار صلح روی آورد تا راه را بر کسانی که از جنگ‌های میان کشورهای منطقه برای خدمت به اسرائیل سوءاستفاده می‌کنند، ببندد.

از سوی دیگر، یک منبع نظامی آگاه در صنعاء به روزنامه «الأخبار» گفت: یمن در برابر هرگونه نقض توافق آتش‌بس در غزه دست بسته نخواهد ماند و به هرگونه تجاوز جدید اسرائیل پاسخ خواهد داد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸