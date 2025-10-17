به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ میلیونها نفر از مردم یمن در میدان السبعین صنعاء در تظاهراتی عظیم با شعار «دو سال عطا... و وفاداری به خون شهدا» شرکت کردند. این رویداد، پایان دو سال حمایت از فلسطین و آغاز مرحلهای از هوشیاری و پیگیری تحولات آن را رقم زد.
مردم از مناطق مختلف پایتخت و استان صنعاء با حضور شخصیتهای اجتماعی، سیاسی و علمایی به این تجمع پیوستند و پیام قاطعی در حمایت از فلسطین ارسال کردند. شرکتکنندگان بر آمادگی برای حفظ دستاوردهای مقاومت و پاسخ به هرگونه نقض تعهدات دشمن صهیونیستی تأکید کردند.
این تجمع با گرامیداشت سرلشکر محمد غماری و یحیی سنوار، شهادت رهبران را انگیزهای برای ادامه مسیر مقاومت دانست و خون شهدا را سوخت پیروزی خواند. شعارهای جمعیت، آمیزهای از ایمان و میهنپرستی بود: «دو سال با توفیق خدا... بر اساس کتاب خدا پیش رفتیم»، «قربانی شهدا... برای راه فتح وعدهشده»، «سنوار شهید اقصی... مدرسه عطایی بیانتها».
بیانیه تجمع که توسط ضیفالله شامی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، قرائت شد، بر ثبات مواضع یمن در حمایت از فلسطین و آمادگی برای بازگشت در صورت خیانت دشمن تأکید کرد. بیانیه شهدا را شاهدان صدق مسیر جهاد دانست و از امت اسلامی خواست به قرآن بازگردند تا از ظلم دشمنان در امان مانند.
مردم یمن در پایان اعلام کردند که تحولات غزه را با دقت پیگیری میکنند و آمادهاند در صورت نیاز با عزمی راسختر بازگردند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما