وزارت کشور یمن از عملیات امنیتی بزرگ علیه یک شبکه جاسوسی پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور یمن امروز از انجام عملیاتی امنیتی ویژه خبر داد که در جریان آن، یک اتاق عملیات مشترک وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی شناسایی و اعضای آن بازداشت شدند.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای امنیتی توانستند شبکه‌ای جاسوسی را که زیر نظر اتاق عملیات مشترکی با مرکزیت خاک عربستان فعالیت می‌کرد، دستگیر کنند. در این بیانیه آمده است: این اتاق عملیات مشترک از داخل عربستان مأموریت خود را آغاز کرده و وظیفه تشکیل سلول‌های کوچک و متعددی را بر عهده داشت که هر کدام به‌صورت مستقل عمل می‌کردند اما در نهایت با اتاق عملیات مرکزی در ارتباط بودند.

وزارت کشور یمن افزود: اتاق اطلاعات دشمن، تجهیزات و وسایل پیشرفته جاسوسی در اختیار این سلول‌ها قرار داده بود تا مأموریت‌های جاسوسی و رصد اطلاعاتی خود را انجام دهند.

به گفته این وزارتخانه، اعضای هسته‌های جنایتکار آموزش‌های لازم درباره نحوه استفاده از دستگاه‌های جاسوسی، شیوه‌های تهیه گزارش، ارسال مختصات جغرافیایی، و نیز روش‌های پنهان‌کاری و استتار را دیده بودند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که اعضای این شبکه‌ها توسط افسران آمریکایی، اسرائیلی و سعودی در خاک عربستان آموزش دیده‌اند.

طبق توضیحات وزارت کشور یمن، این شبکه‌های جاسوسی در تلاش بودند تا زیرساخت‌های حیاتی یمن را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به ساختارهای نظامی و امنیتی، مکان‌های تولید تجهیزات نظامی، و همچنین محل‌های پرتاب موشک‌ها و پهپادها را به دست آورند.

این وزارتخانه افزود: هسته‌های جاسوسی همچنین اقدام به جمع‌آوری اطلاعات درباره مدیران سیاسی و فرماندهان نظامی کشور، محل کار و زندگی آنان کرده و در چند عملیات هوایی دشمن آمریکایی و اسرائیلی که منجر به کشته شدن غیرنظامیان یمنی در منازل، بازارها و اماکن عمومی شد، نقش داشتند.

در بیانیه آمده است که شبکه مزبور، اطلاعات و مختصات مربوط به برخی تأسیسات خدماتی را در اختیار دشمن قرار داده بود تا این اهداف مورد حمله قرار گرفته و به منافع ملت یمن آسیب وارد شود.

وزارت کشور یمن توضیح داد که تشکیل این اتاق عملیات مشترک و جذب گسترده نیروهای جاسوسی در چارچوب تشدید تجاوز علیه یمن و با هدف متوقف کردن حمایت از غزه صورت گرفته است.

در پایان این بیانیه آمده است: این دستاورد امنیتی بزرگ پس از عملیات گسترده تعقیب، رصد و پیگیری تحقق یافت که توانست نقشه‌ها و شیوه‌های فعالیت عناصر خائن را برملا سازد.

وزارت کشور یمن از همه شهروندان این کشور خواست تا با هوشیاری کامل تحرکات دشمن را که هدف آن ضربه زدن به جبهه داخلی و بی‌ثبات کردن امنیت و آرامش کشور است، زیر نظر داشته باشند.

